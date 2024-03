Fernando Rodolfo diz que Pinheiro esconde problemas de Caruaru atrás da festa do São João

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

capital do agreste

O deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura de Caruaru, Fernando Rodolfo, ironizou o anúncio feito pelo prefeito Rodrigo Pinheiro sobre a programação do São João do município.

O parlamentar chamou de "agonia típica de um prefeito inexperiente" a atitude do gestor, que prometeu lançar o evento sem sequer ter os artistas confirmados.

"Desde que assumiu, em 2022, esse prefeito só quer festa, não quer trabalhar. A cidade está abandonada e perdendo o seu protagonismo. E ele agoniza se agarrando onde pode, usando nossa maior festa como válvula de escape para sua incompetência. Mas essa mentira não vai durar muito tempo, tem prazo", afirmou Fernando Rodolfo.

O deputado diz ser preciso discutir a cidade em vez de apenas se preocupar com festa.

"Não pode continuar assim, precisamos colocar Caruaru de volta ao trabalho, buscar soluções para os problemas do dia a dia, que a prefeitura deixou acumular nesses dois anos e não resolveu. Ele deveria estar discutindo e trabalhando com a população sobre saúde, educação, segurança e desenvolvimento", afirma o pré-candidato do PL de Bolsonaro.