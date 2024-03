Deputado do PT agride membro do MBL após provocação contra Gleisi Hoffmann; veja vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confusão entre Fernando Mineiro e membro do MBL aconteceu no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte

O deputado federal Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, agrediu um membro do Movimento Brasil Livre (MBL) no Aeroporto de Natal, no último sábado (16).

A confusão se deu após o integrante do MBL fazer questionamentos à presidente do partido, a também deputada Gleisi Hoffmann, que desembarcava no terminal para cumprir agendas em Natal.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o deputado dando um tapa na mão do homem, que segurava um celular. Logo em seguida, Mineiro e o homem caem no chão e entram em luta corporal.

Um outro homem filmou a ação e questionou o parlamentar após a briga ser apartada: "Essa é a democracia de vocês?".

"Fascista eu quebro no pau", respondeu o deputado federal Fernando Mineiro. Assista abaixo ao vídeo da confusão.

Deputado deu sua versão

Pelas redes sociais, Fernando Mineiro disse que Gleisi Hoffmann estava sofrendo "ataques misóginos por bolsonaristas", e que ele estava no terminal para recebê-la. Ele também disse que "as provocações terminaram em agressões físicas".

"Não foi a primeira vez que esse grupo agiu dessa forma. Outras vezes esse mesmo grupo causou provocações em Natal, com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e também com as deputadas estaduais Isolda Dantas e Divaneide Basílio. É um grupo fascista organizado, que invade espaços políticos e agride petistas, principalmente mulheres", escreveu o parlamentar.

"Quem me conhece sabe que prezo pelo diálogo e pelo respeito às divergências mas não podemos tolerar a repetição organizada desse tipo de agressão gratuita e criminosa. Já estamos tomando as providências cabíveis na Justiça para que esse grupo seja punido por suas atitudes e cessem os ataques contra nós. Não temos medo e não vamos recuar diante de qualquer tipo de agressão que esse ou outros grupos de bolsonaristas venham a fazer", completou Mineiro.

Gleisi acionou PF

Também pelas redes sociais, Gleisi Hoffmann comentou o episódio, agradeceu a solidariedade prestada e disse que acionou a Polícia Federal e tomou medidas judiciais.



"O elemento que me agrediu já é denunciado pelo Ministério Público por vários crimes, cometidos nas redes sociais e também por agressão a outras pessoas. Responde a vários inquéritos policiais. Ele serve a a essa turma bolsonarista. Um cachorro do fascismo", disse a deputada, em vídeo.

"Esse pessoal depois que caça confusão, se faz de vítima. Igualzinho a Bolsonaro, que articula um golpe de estado e depois pede anistia", emendou Gleisi.

"Por ser o aeroporto um lugar de segurança federal, já acionamos a Polícia Federal e estamos tomando medidas judiciais. Logo esse elemento terá que responder financeiramente a mim e criminalmente à sociedade, ocupando espaço na cadeia", acrescentou.

O também deputado federal e namorado de Gleisi, Lindbergh Farias (PT), escreveu que "covardes da extrema direita gostar de agredir preferencialmente as mulheres". "Essa turma não vai nos intimidar e calar", completou.

Kim Kataguiri comentou

Matheus Faustino, pré-candidato a vereador e autointitulado como "oposição ao PT no Nordeste', era o homem que fazia os questionamentos a Gleisi Hoffmann no aeroporto. Ele diz que havia seguranças da Polícia Federal acompanhando Gleisi Hoffmann e policiais militares no aeroporto.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele diz que foi agredido por Mineiro somente por fazer questionamentos enquanto cidadão.

Kim Kataguiri, um dos criadores do Movimento Brasil Livre, disse que vai entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Fernando Mineiro. Faustino, em vídeo, disse que vai pedir a cassação do parlamentar.

"Entrar em luta corporal contra cidadãos que estavam fazendo questionamentos não é condizente com a ética parlamentar, uma clara quebra de decoro", escreveu Kataguiri nas redes sociais.