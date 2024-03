Eduardo Paes responde provocação de Cláudio Castro sobre botecos com fotos em um... boteco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais para responder a uma provocação feita pelo governador do estado, Cláudio Castro (PL), sobre o líder do Executivo municipal frequentar botecos.

Ontem, durante o lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem à prefeitura do Rio, Castro disse que os cariocas terão que escolher entre "quem nos fins de semana está nos botecos por aí" ou "chamar o delegado para colocar ordem no Rio de Janeiro".

Na tarde deste domingo (17), Eduardo Paes publicou uma montagem com algumas fotos em um boteco, segurando um copo de cerveja, ao lado de pratos com petiscos tradicionais desses estabelecimentos. E disparou: "essa é para meu querido governador Cláudio Castro, (que gosta muito também)".

Eduardo Paes completou a mensagem falando sobre o trabalho feito na prefeitura e a tradição dos botecos no Rio de Janeiro.

"Depois de uma ralação no palácio da cidade pela manhã, nada como curtir um boteco na cidade maravilhosa. Esse aí da foto é o Bar Madrid, cujo dono é meu subprefeito na Tijuca. Aqui os botecos e a gastronomia carioca raiz são tão fortes que fazem até subprefeito…. Bora desfrutar da mais linda e incrível de todas as cidades! Viva o Rio! Ah! Hoje só vai dar Vascão", completou Eduardo Paes.

Eduardo Paes e botecos

Mais cedo, Eduardo Paes já tinha tocado no assunto quando respondeu a um seguidor que havia lhe alertado sobre a indireta de Castro.

"Governador tava falando de você ontem", relatou o seguidor a Paes, na manhã deste domingo.

"Vou chamar ele [Cláudio Castro] hoje para molhar a palavra comigo e conhecer os botecos cariocas!", respondeu o prefeito.