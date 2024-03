João Campos sanciona lei que aumenta em 9% o salário de servidores da Câmara Municipal do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Aumento foi proposto pela própria Câmara Municipal e aprovado em primeira e segunda discussão no mês de fevereiro

O prefeito João Campos (PSB) sancionou a lei nº 19.185/2024, que reajusta em 9% o salário dos servidores da Câmara Municipal do Recife. O texto foi publicado no Diário Oficial do último sábado (16).

A aumento foi originado por um projeto de lei de autoria da Comissão Executiva da Câmara, apresentado e aprovado pelo Legislativo em primeira e segunda discussão em fevereiro passado.

De acordo com o texto, que entrou em vigor na data da publicação, o aumento de 9% será aplicado:

ao quadro de pessoal efetivo e de pessoal comissionado;

às comissões Técnicas Administrativas Permanentes;

aos servidores inativos e às pensões especiais pagas pela Câmara;

às encarregaturas instituídas pela Lei Municipal nº 16.632;

e à gratificação de representação;



A lei também determina a criação de dois novos cargos:

Agente de Contratação , função gratificada que será responsável por conduzir e acompanhar os trâmites das licitações no âmbito da Câmara, dar impulso aos procedimentos licitatórios e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento dos certames até a homologação;

, função gratificada que será responsável por conduzir e acompanhar os trâmites das licitações no âmbito da Câmara, dar impulso aos procedimentos licitatórios e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento dos certames até a homologação; e Assessor em Tecnologia da Informação e Comunicação, função gratificada responsável por prestar assistência no desenvolvimento das atividades da Divisão de Informática.

Ainda segundo o texto, as despesas decorrentes da lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2024.

Em 2024, vale lembrar, o orçamento destinado à Câmara do Recife pelo Executivo foi de R$ 237 milhões, valor que deve ser utilizado para custear a folha de pagamento da remuneração de vereadores e servidores, incluindo comissionados e verbas indenizatórias.

Uma reportagem do blog de Jamildo mostrou que a Câmara, a situação e a oposição garantiram que o orçamento é "suficiente" para o ano de 2024.

Justificativa

O aumento no salário dos funcionários, segundo aponta o Projeto de Lei apresentado na Câmara, se faz necessário para promover recomposição remuneratória "diante das perdas decorrentes da inflação acumulada ao longo do último ano".

A comissão também afirmou que a medida tem busca dar continuidade à política institucional de valorização dos servidores, "no intuito de tornar mais eficiente a prestação de serviços à sociedade.

"Com efeito, as melhorias nas condições de trabalho promovem relevante impacto no aumento na produtividade e, consequentemente, na qualidade da prestação dos serviços à sociedade, além de reduzir o número de exonerações e desistência das carreiras, minimizando a rotatividade de pessoal e tornando mais atrativa a carreira de servidor público", diz trecho da proposição aprovada.

Em relação à criação do cargo de Agente de Contratação, o projeto diz que ele se faz necessário para direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, tendo como base a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), aplicável ao Poder Legislativo municipal.

LEIA TAMBÉM: TCE-PE apura suposta fraude em licitação de R$ 3,4 milhões da prefeitura do Recife com empresa que atuou no Carnaval



Quanto à nova Função Gratificada de Assessoramento em Tecnologia da Informação e Comunicação, o texto diz que ela visa atender a uma crescente demanda relativa à tecnologia da informação na Casa.