Longe dos holofotes, Geraldo Júlio ganha homenagem de João Campos e do PSB

Ex-prefeito do Recife tem amizade de longa data com o atual gestor, que o parabenizou pelo aniversário

Longe da vida política desde que encerrou sua passagem pela prefeitura do Recife, em 2020, Geraldo Júlio recebeu homenagens do atual prefeito João Campos e de membros do PSB neste domingo (17), data em que faz aniversário de 53 anos.

"Hoje é aniversário do meu amigo/irmão Geraldo Júlio. Uma das pessoas mais competentes, dedicadas e focadas que conheço. Alguém com quem sempre posso contar, pra dividir e trocar experiências. Aproveita muito este seu dia, com Cristina e os meninos! Que Deus siga te abençoando", publicou João Campos nas redes sociais.

Como se sabe, João e Geraldo possuem amizade próxima. Certa feita, o atual prefeito explicou o carinho que tem pelo ex-mandatário.

"Muitas vezes, Geraldo, as pessoas têm curiosidade de saber como é a nossa relação. Perguntam 'como é a sua relação com Geraldo?' A minha relação com Geraldo é de irmão. Toda a minha vida eu tenho certeza, a gente sempre vai estar junto, sempre. É assim que irmãos caminham", disse João Campos.

Em novembro passado, o ex-prefeito também cumprimentou João publicamente em decorrência de seu aniversário. "Ano passado postei essa foto registrando o aniversário de João Campos, nossa amizade e dizendo que ele é o melhor Prefeito do Brasil. Esse ano posto a mesma foto para dizer que ele está ainda melhor que no ano passado! Felicidades amigo irmão! Muito orgulho!", escreveu Geraldo.



Outras homenagens a Geraldo

O PSB de Pernambuco também prestou homenagem a Geraldo Júlio neste domingo, por meio das redes sociais.

"Tanta coisa boa começou por você no Recife. A rede Compaz, as Faixas Azuis, o Hospital da Mulher, o ProUni Recife... É um legado que transformou e segue transformando pra melhor a vida das pessoas. A gente só tem a agradecer por tudo o que você representa pra nossa cidade e desejar um dia feliz em mais este ciclo que se renova. Feliz aniversário, Geraldo", publicou o perfil do diretório estadual.

O líder do PSB na Alepe, deputado Sileno Guedes, também prestou homenagem: "Hoje se renova um novo ciclo na vida do amigo Geraldo Júlio. Envio meu abraço fraterno e caloroso, desejando muita saúde e disposição pra seguir ajudando a transformar a vida das pessoas. Parabéns, Geraldo".

O também deputado estadual Rodrigo Farias foi outro: "Hoje é o aniversário de um amigo que a vida me deu. Um cara simples e humano. O prefeito que trouxe para o Recife o Compaz, Hospital da Mulher, Hospital do Idoso, Faixa Azul e outras muitas inovações que melhoraram a vida do povo. Feliz aniversário, Geraldo Júlio".

Geraldo Júlio longe dos holofotes

Geraldo Júlio não quer retornar à vida política. Em janeiro, um burburinho sobre ele disputar as eleições de 2024 como vice de João Campos correu nos bastidores socialistas, mas logo foi desmentido pelo ex-prefeito.

"Informo que já tomei a decisão de não disputar nenhum cargo nas eleições de 2024. Estou muito feliz com o trabalho que o meu amigo João vem fazendo, que já fez dele o melhor prefeito do país, e o nosso compromisso é trabalhar intensamente pela sua reeleição", disse Geraldo.

Em fevereiro, Geraldo Júlio recebeu na Câmara dos Deputados, em Brasília, a Medalha Mérito Legislativo de 2023, por indicação do deputado federal Felipe Carreras. Criada em 1983, a premiação reconhece pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil.