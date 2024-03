Na quadra da Mocidade, Bolsonaro lança pré-candidatura de Ramagem e comenta: 'não tenho medo de julgamentos'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ato foi realizado no último sábado (16), ao lado de nomes do PL, como o governador Cláudio Castro

Jair Bolsonaro participou do lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio de Janeiro, na tarde do último sábado (16).

O evento foi realizado na quadra da escola de samba Mocidade Independente da Padre Miguel, que tem como patrono o bicheiro Rogério de Andrade.

No ato, Bolsonaro falou sobre as investigações que envolvem aliados próximos e depoimentos de militares sobre a trama de um suposto golpe de Estado para mantê-lo no poder após a derrota para Lula nas eleições de 2022.

No pronunciamento, Bolsonaro falou em "perseguição" e disse não ter medo de julgamentos "desde que os juízes sejam isentos".

"Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, vão te acusar de coisas absurdas, até de molestar uma baleia no litoral do Brasil. Poderia estar muito bem em outro país, preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos", declarou Bolsonaro.



Ramagem no Rio de Janeiro

Alexandre Ramagem foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. Ontem, ele disparou contra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que é apoiado por Lula.

"Hoje, eu tenho uma nova missão do nosso capitão: cuidar da cidade do Rio de Janeiro. Estamos lançando a pré-candidatura à

prefeitura. Vamos encerrar esse desgoverno de esquerda do Rio de Janeiro. Vamos tirar esses soldados do Lula da cúpula do Rio", discursou.

Bolsonaro também atacou Paes no evento: "o município do Rio de Janeiro está nas mãos de alguém que vive abraçado no atual mandatário da nação, que não tem nenhum compromisso, que defende a ideologia de gênero".

O atual governador do estado, Cláudio Castro (PL), também presente no ato, foi mais um que alfinetou Eduardo Paes. Ele disse que os cariocas terão que escolher "entre quem nos fins de semana está nos botecos por aí" ou "chamar o delegado para colocar ordem no Rio de Janeiro".

Eduardo Paes respondeu à provocação publicando fotos em um boteco. "Essa é para meu querido governador Cláudio Castro, (que gosta muito também)", escreveu o prefeito, já neste domingo.