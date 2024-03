PIS 2024: quem trabalha sem carteira assinada vai receber? Veja as novas regras do PIS Pasep 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja se tem direito ao abono salarial do PIS 2024

O PIS 2024 é pago a trabalhadores de empresas privadas. Neste mês de março, quem tem direito ao abono salarial são os inscritos nascidos em fevereiro.

A parcela é liberada pela CAIXA Econômica, seguindo as novas regras do PIS Pasep 2024.

Devido às recentes mudanças, muitos brasileiros que não têm carteira assinada desejam saber se irão receber o abono.

Saiba no fim da matéria quem tem direito ao PIS 2024.

PIS 2024

Seguindo a tabela do PIS 2024, o valor do PIS é calculado de acordo com a quantidade de meses trabalhados pelo trabalhador.

Para saber o valor que irá receber, basta dividir os R$ 1.412 (salário mínimo) por 12 - número de meses do ano. O resultado obtido deve ser multiplicado pela quantidade de meses trabalhados.

Por exemplo, quem trabalhou 6 meses em 2022 irá receber R$ 706. O valor foi calculado da seguinte maneira:

R$ 1.412/12 = R$ 118

R$ 118 x 6 = R$ 706

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2024?



O abono salarial do PIS Pasep 2024 é pago, respetivamente, a trabalhadores de empresas privadas e funcionários públicos.

Para receber, o trabalhador precisa somar 5 anos ou mais de inscrição no programa e deve ter trabalhado por pelo menos 30 dias, com carteira assinada e remuneração média de 2 salários mínimos, em 2022.

Neste ano, o Governo anunciou uma novidade: o PIS Pasep será pago unificado aos dois grupos.

Ou seja, apesar das mudanças do abono, os cidadãos sem carteira assinada não recebem o PIS 2024.

CALENDÁRIO PIS 2024

CALENDÁRIO PIS PASEP 2024 - CAIXA

SAQUE DO PIS 2024



O pagamento do PIS 2024 é realizado prioritariamente por crédito em conta CAIXA, quando o trabalhador possui conta corrente, conta poupança ou Conta Digital.

Além disso:

por crédito pelo aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA



Agência, lotéricas, autoatendimento, CAIXA Aqui e demais canais de pagamentos oferecidos.

Já o pagamento do Pasep é feito prioritariamente como crédito em conta bancária; transferência via TED, via PIX ou presencial nas agências de atendimento.