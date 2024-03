Tabela do PIS Pasep 2024 terá valor maior para grupo de trabalhadores; entenda o cálculo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O PIS Pasep 2024 é pago de fevereiro a agosto deste ano, a depender do mês de nascimento do trabalhador.

Ao todo, o Governo Federal irá repassar o abono salarial a cerca de 25 milhões de trabalhadores em seis lotes.

A CAIXA Econômica é responsável pelo pagamento do PIS aos trabalhadores de empresas privadas, enquanto o Banco do Brasil libera o Pasep a funcionários públicos.

Por outro lado, um valor maior pode ser pago aos próximos grupos de trabalhadores que estiveram na ativa em 2022. Entenda mais a seguir.

PIS 2024

O PIS 2024 é pago aos cidadãos inscritos no programa há 5 anos ou mais. Além disso, para receber o abono é preciso ter atuado por, no mínimo, 30 dias com carteira assinada em 2022 - com remuneração média de até 2 salários mínimos mensais.

Por fim, o inscrito deve ter os dados atualizados na RAIS - a Relação Anual de Informações Sociais. O processo deve ser realizado pelo empregador nos prazos anteriormente anunciados pelo Governo Federal.

CONSULTAR PIS PASEP

Para consultar o PIS Pasep 2024, os inscritos devem acessar:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Site GOV.br

TABELA DO PIS PASEP 2024

O valor do PIS 2024 é determinado pela quantidade de meses trabalhados em 2022. Quem recebe o valor máximo - de R$ 1.412 - são os trabalhadores que estiveram na ativa de janeiro a dezembro.

Veja os valores das parcelas:



R$ 118,00 - 1 mês;



R$ 235,00 - 2 meses;



R$ 353,00 - 3 meses;



R$ 471,00 - 4 meses;



R$ 588,00- 5 meses;



R$ 706,00 - 6 meses;



R$ 824,00 - 7 meses;



R$ 941,00 - 8 meses;



R$ 1.059,00 - 9 meses;



R$ 1.177,00 - 10 meses;



R$ 1.294,00 - 11 meses;



R$ 1.412,00 - 12 meses.

Conforme anuncia a CAIXA Econômica - responsável pelo pagamento do PIS 2024 -, quem trabalhou por 15 dias ou mais recebe uma parcela com valor integral de 30 dias.

Por exemplo, se um inscrito exerceu 7 meses de atividade completa (30 dias) e outros 15 dias de trabalho, ele irá receber um valor maior, composto por 8 parcelas integrais de R$ 118, que totalizam R$ 941, em vez de apenas 7 parcelas (R$ 824).

Cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral, informa a CAIXA

CALENDÁRIO DO PIS 2024

Como uma novidade para 2024, o Governo Federal realiza o repasse do PIS Pasep 2024 de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Anteriormente, o Pasep era pago com base no número de inscrição do servidor.

PIS/Pasep 2024: confira as próximas datas do PIS 2024 e como sacar o benefício - Governo Federal

COMO SACAR O PIS PASEP 2024?



Com o dinheiro na conta da CAIXA, os trabalhadores podem sacar o PIS 2024 através de: