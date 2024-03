Calendário PIS 2024: nascidos em março têm saque em março? Consulte aqui o PIS Pasep 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja as datas do PIS 2024

Neste mês de março, o PIS 2024 é repassado a mais um grupo de trabalhadores de empresas privadas. O pagamento está disponível desde o dia 15.

Para 2024, o Calendário PIS Pasep 2024 foi unificado pelo Governo Federal. Ou seja, o pagamento de ambos os programas - de trabalhadores privados e servidores públicos - é feito seguindo apenas um critério: o mês de nascimento do inscrito.

Ao todo, o Governo Federal irá pagar o abono salarial a cerca de 25 milhões de trabalhadores, em seis lotes. Contudo, o pagamento dos nascidos em março não será feito neste mês. Entenda mais a seguir.

PIS 2024

O PIS 2024 é pago aos cidadãos inscritos no programa desde 2019. Além disso, para receber o abono é preciso ter atuado por, no mínimo, 30 dias com carteira assinada em 2022.

O trabalhador também deve ter recebido remuneração média de até 2 salários mínimos mensais e ter os dados atualizados na RAIS - a Relação Anual de Informações Sociais - e no e-Social.

CONSULTA PIS 2024

Para consultar o PIS Pasep 2024, os inscritos devem acessar:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Site GOV.br

TABELA PIS PASEP 2024

O valor do PIS 2024 é determinado pela quantidade de meses trabalhados. Quem recebe o valor máximo - de R$ 1.412 - são os trabalhadores que estiveram na ativa de janeiro a dezembro de 2022.

R$ 118,00 - 1 mês;



R$ 235,00 - 2 meses;



R$ 353,00 - 3 meses;



R$ 471,00 - 4 meses;



R$ 588,00- 5 meses;



R$ 706,00 - 6 meses;



R$ 824,00 - 7 meses;



R$ 941,00 - 8 meses;



R$ 1.059,00 - 9 meses;



R$ 1.177,00 - 10 meses;



R$ 1.294,00 - 11 meses;



R$ 1.412,00 - 12 meses.

De acordo com a CAIXA Econômica, instituição responsável pelo pagamento do PIS 2024, quem trabalhou por 15 dias ou mais recebe uma parcela com valor integral de 30 dias.

Por exemplo, se um inscrito exerceu 3 meses de atividade e outros 15 dias de trabalho, ele irá receber um valor maior, composto por 4 parcelas integrais de R$ 118, que totalizam R$ 471, em vez de apenas 3 parcelas (R$ 353,00).

"Cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral", informa a CAIXA

COMO SACAR O PIS?

Com o dinheiro na conta da CAIXA, os trabalhadores podem sacar o PIS 2024 através de:

Caixas eletrônicos



Casas Lotéricas



Correspondentes CAIXA Aqui - com o Cartão Social e a senha;



Agência da CAIXA, apresentando um documento oficial de identificação.

CALENDÁRIO PIS 2024

Os trabalhadores nascidos em março serão contemplados com o PIS em conjunto com os trabalhadores nascidos em abril, no mês de abril.

Veja quando recebe o PIS 2024: