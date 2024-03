Bolsa Família pagamento bloqueado crédito em conta: saiba como resolver

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Beneficiários estão se deparando com mensagens de bloqueio do pagamento do Bolsa Família; saiba o que fazer

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de março estão sendo creditados entre os dias 15 e 28. As famílias estão recebendo valores de R$ 600, além de adicionais, conforme a composição familiar.

A movimentação do benefício ocorre por meio do aplicativo Caixa Tem, no qual a Caixa Econômica Federal administra os depósitos, e as famílias beneficiárias podem realizar saques ou efetuar compras diretamente utilizando suas funcionalidades.

Entretanto, alguns usuários estão se deparando com mensagens como 'Bolsa Família bloqueado crédito em conta' e estão buscando entender o significado desse status, o qual explicaremos a seguir.

Bolsa Família bloqueado crédito em conta, o que significa?

A mensagem 'Bolsa Família bloqueado crédito em conta' indica que o benefício permanecerá bloqueado até a data designada no calendário para o saque do Bolsa Família.

No entanto, se você recebeu essa notificação, pode ficar tranquilo, pois o benefício não será perdido.

