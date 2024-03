Vai ter aumento do Bolsa Família 2024? Veja o que diz o governo federal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Beneficiários do Bolsa Família esperam contar com aumento no valor repassado pelo programa neste ano

Nesta sexta-feira (15), teve início o pagamento do Bolsa Família para milhões de beneficiários do programa social em março.

O Bolsa Família foi reformulado no ano passado, introduzindo novos critérios e ajustando os valores de acordo com a composição familiar.

O presidente Lula emitiu uma Medida Provisória (MP) que incorporou essas mudanças no Bolsa Família, que está em vigor há um ano.

A parcela de R$ 600 do benefício foi mantida, e houve aumentos, especialmente para famílias com filhos, resultando em um incremento no valor total do Bolsa Família.

Valor do Bolsa Família 2024

A média do valor atual do Bolsa Família 2024 distribuído em todo o Brasil é de R$ 688,97.

Vai ter aumento do Bolsa Família 2024?

Com os atuais padrões de gastos das famílias, há um interesse crescente em um potencial aumento do Bolsa Família em 2024.

Segundo declarações de Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o governo está planejando iniciar discussões sobre o aumento dos benefícios do Bolsa Família ainda este ano.

O objetivo é formular uma proposta a ser incluída no projeto de orçamento para o ano de 2025. Dias destacou que, ao considerar o aumento do Bolsa Família, são levados em conta diversos fatores, como o custo dos alimentos, o salário mínimo, a taxa de câmbio e o valor do dólar.

O valor que repassamos para cada família leva em conta vários fatores. Do ponto de vista da referência do valor do pagamento, levamos em conta o custo do alimento, levamos em conta a própria política do salário-mínimo, temos fatores vinculados à inflação, vinculados à moeda, o câmbio. Ou seja, o valor que repassamos para cada família leva em conta vários custos, mas ali no começo do ano (que vem) vamos tratar disso. O presidente Lula de um lado é muito sensível e são as prioridades para os mais pobres, mas também ele trabalha com muita responsabilidade fiscal. (…) Em dois mil e vinte e quatro é que vamos tomar essa decisão disse Welligton Dias

Cerca de julho do ano passado, começaram a circular informações internas no governo sobre a possibilidade de um aumento de 4% no Bolsa Família em 2024.

Caso se concretizasse, o valor base do benefício passaria dos atuais R$ 600 e ficaria em torno de R$ 624.

Essa proposta visava ser integrada ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, que foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional em 31 de agosto do mesmo ano.

No entanto, esse aumento percentual não foi incluído na proposta submetida ao legislativo federal. Paulo Bijos, secretário de Orçamento Federal, esclareceu que a ausência desse ajuste na proposta de 2024 não diminui a prioridade do programa para o governo.

Durante uma entrevista em setembro, ele explicou que, “nas próximas janelas de oportunidade, com abertura de espaço fiscal, outras demandas podem ser reavaliadas”.

Qual o valor do Bolsa Família para quem tem filhos?

O Bolsa Família concede um acréscimo de R$ 150 para cada criança com até 6 anos de idade em famílias com dois filhos. Além disso, o programa oferece três suplementos adicionais:

Um adicional de R$ 50 para gestantes, implementado a partir de junho de 2023.



Um adicional de R$ 50 para membros da família com idades entre 7 e 18 anos incompletos, também implantado a partir de junho de 2023.



Um adicional de R$ 50 para mães de bebês com idade entre 0 e 6 meses, introduzido a partir de outubro de 2023.

Regras do Bolsa Família 2024



Além dos valores adicionais no Bolsa Família, o programa também implementou novas regras para o ano de 2024, que incluem:

Exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes pertencentes a famílias beneficiárias.



Acompanhamento da saúde familiar, com a exigência de vacinas, como a da COVID-19, entre outras.

