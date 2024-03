Calendário do Bolsa Família do mês de abril: veja as datas de pagamento do benefício do próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber nesta sexta-feira (15) as parcelas referentes ao mês de março, com pagamentos programados até o dia 28.

As expectativas dos contemplados já se voltam para o calendário do Bolsa Família do mês de abril.

O governo federal já confirmou a possibilidade de antecipação dos pagamentos seguindo os mesmos critérios adotados neste mês: serão elegíveis os beneficiários residentes nos munícipios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública devido às chuvas.

Com essa medida, os beneficiários devem receber os pagamentos todos em data unificada, no primeiro dia do repasse, sem precisar aguardar o escalonamento de acordo com o final do NIS.



Neste artigo, você encontrará informações sobre as novas regras do Bolsa Família 2024, o valor previsto para o programa em março e abril, bem como os respectivos calendários de pagamento.

QUAL SERÁ O VALOR DO BOLSA FAMÍLIA EM ABRIL 2024?

Em abril, o valor do Bolsa Família será maior para as famílias inscritas no Vale-Gás. O montante de R$ 106, que é pago a cada dois meses, não está sendo entregue em março e retornará em no próximo mês.

As novas diretrizes do Bolsa Família em 2024, que introduziram incrementos no benefício, já entraram em vigor. Estas são:

Valor mínimo fixado em R$ 600;



em Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Cada membro familiar recebe R$ 142.



Cada membro familiar recebe R$ 142. Benefício Complementar (BCO): Adicional concedido às famílias cujos benefícios não totalizam R$ 600.



Adicional concedido às famílias cujos benefícios não totalizam R$ 600. Benefício Primeira Infância (BPI): Acréscimo de R$ 150 por criança de zero a sete anos.



Acréscimo de R$ 150 por criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.



Adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada integrante de até sete meses de idade.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024 MÊS DE MARÇO

Os pagamentos referentes ao Bolsa Família de março de 2024 serão realizados até o dia 28. Confira as datas abaixo:

NIS terminado em 1: 15 de março;



NIS terminado em 2: 18 de março;



NIS terminado em 3: 19 de março;



NIS terminado em 4: 20 de março;



NIS terminado em 5: 21 de março;



NIS terminado em 6: 22 de março;



NIS terminado em 7: 25 de março;



NIS terminado em 8: 26 de março;



NIS terminado em 9: 27 de março;



NIS terminado em 0: 28 de março.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL

A seguir, apresentamos o calendário do Bolsa Família para o mês de abril:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.