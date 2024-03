Bolsonaro e aliados devem ser indiciados por provas já encontradas, avalia PF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com as provas e depoimentos já encontrados pela Polícia Federal, o entendimento dos agentes da PF é de que as provas apresentadas são suficiente para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Walter Braga Netto e Augusto Heleno por crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

BOLSONARO PRESO? PF VÊ INDICIAMENTO

Segundo informações da coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, a polícia considera que as provas encontradas são suficientes para provar que Bolsonaro tramou contra o sistema eleitoral e planejou continuar no cargo apesar da vitória de Lula (PT).

Entre os elementos usados como provas estão os novos depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Baptista Júnior, unidos às informações repassadas pelo tenente-coronel Mauro Cid e o vídeo da reunião ministerial de 5 de julho de 2022.

Na visão da PF, Walter Braga Netto e Augusto Heleno foram responsáveis por participar de todo o planejamento da tentativa de golpe.

Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

A pena de prisão para tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito gera de 4 a 8 anos de prisão, caso julgado como culpado em um júri.

Ainda existe a possibilidade de mais indiciamentos contra o grupo entre as investigações da operação Tempus Veritatis.

FIM do SILÊNCIO: BOLSONARO revela o que foi dito em DEPOIMENTO de Freire Gomes a PF