Câmara do Recife aprova voto de aplauso a Lula por fala em defesa do povo Palestino

No meio deste debate atravessado entre os vereadores do Recife, João Campos ligou pessoalmente para seus líderes na Câmara para saber o que tinha havido nesse voto de repúdio, orquestrado pela oposição.

Foi aprovado durante sessão ordinária desta segunda-feira (18) na Câmara Municipal do Recife um Voto de Aplauso ao Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, por sua fala em defesa do povo Palestino.

A autoria do voto de aplauso foi do vereador e líder do PSB na Câmara Municipal do Recife, Rinaldo Junior.

“O povo palestino vem sofrendo um verdadeiro genocídio praticado pelo estado de Israel, com quase 30 mil palestinos mortos, na sua maioria sendo mulheres e crianças na Faixa de Gaza. Nosso objetivo é parabenizar o presidente Lula pela declaração em fevereiro, em defesa do povo Palestino, após anunciar doações para agência de refugiados palestinos da ONU”, ressaltou Rinaldo Junior.

"Após um descuido da base do governo, conseguimos corrigir essa injustiça que foi cometida contra o presidente Lula, aprovando através de nosso requerimento extra pauta", explicou o vereador Rinaldo Junior.