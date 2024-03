Décimo terceiro do INSS calendário: confira as datas de pagamento do benefício

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira quando recebe o Décimo Terceiro do INSS 2024

O Décimo Terceiro do INSS foi antecipado! Através de uma decisão do Governo Federal, os aposentados e pensionistas poderão sacar seus respectivos valores da modalidade em breve.

Nesta matéria, você confere mais informações sobre a antecipação do abono salarial.

13º salário do INSS

A liberação dos valores, originalmente programada para ocorrer entre agosto e novembro, será antecipada, abrangendo cerca de 33,7 milhões de beneficiários elegíveis para o abono.

Isso implica na disponibilização de aproximadamente R$ 67 milhões das duas parcelas, permitindo que os beneficiários recebam seus pagamentos em breve.

Com isso, as datas de pagamento ficaram assim:

No mês de abril, os pagamentos serão realizados entre os dias 24 de abril e 8 de maio; em maio, o depósito do décimo terceiro do INSS ocorrerá entre os dias 24 de maio e 7 de junho.

Quem pode receber o Décimo terceiro do INSS 2024?

Quando o INSS vai começar a pagar à revisão da vida toda? Entenda - VEJA/ Reprodução.