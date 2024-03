Dia de São José é feriado no Ceará? Veja o que abre e o que fecha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja em quais cidades é feriado no dia 19 de março, Dia de São José 2024

Na terça-feira, dia 19 de março, comércios e outros serviços têm funcionamento especial em todo o estado do Ceará. Isso porque é decretado feriado em virtude da comemoração do Dia de São José.

A saber, o comércio de Fortaleza apenas funciona mediante contato com os sindicatos e homologação da abertura do estabelecimento.

FERIADO 19 DE MARÇO, DIA DE SÃO JOSÉ

A seguir, veja o que abre e o que fecha em Fortaleza:

BANCOS

As agências bancárias não abrem para atendimento na terça-feira (19). De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os feriados não são considerados dias úteis para as agências.

Os caixas eletrônicos estarão disponíveis.

CORREIOS

As unidades dos Correios estarão fechadas. As atividades serão retomadas na quarta-feira (20).

SHOPPING RIO MAR

Os shoppings do Grupo JCPM em Fortaleza têm funcionamento normal. As lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam, das 10h às 22h, já os órgãos públicos estarão fechados.

FERIADO DIA DE SÃO JOSÉ 2024

De acordo com a apuração do JC, há feriado nas seguintes cidades do Brasil:



PERNAMBUCO



Abreu e Lima

Bodocó

Custódia

Dormentes



São José do Belmonte

São José do Egito

Angelim

Bezerros

Brejo da Madre de Deus

Capoeiras

Feira Nova

Frei Miguelinho

Surubim

Venturosa

Água Preta

Amaraji

Chã Grande

Joaquim Nabuco

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

Carpina

Cumaru

Passira

Taquaritinga do Norte

Inajá

AMAPÁ

O Dia de São José é feriado estadual no Amapá, a exemplo das cidades Macapá e Santana.

CEARÁ

O Dia de São José é feriado estadual no Ceará, a exemplo da cidade de Fortaleza.

BAHIA

Vila São José (Feira de Santana)

MARANHÃO

São José de Ribamar

SÃO PAULO

São José dos Campos

RIO DE JANEIRO

São José do Vale do Rio Preto



São José de Ubá

Itaperuna

ESPÍRITO SANTO

Águia Branca

Alto Rio Novo

Fundão

Mimoso do Sul

São José do Calçado

MINAS GERAIS

Itajubá

Alfenas

Ituiutaba

PARANÁ

São José dos Pinhais

SANTA CATARINA

São José

RIO GRANDE DO SUL

Imbé

São José das Missões

Erechim

TOCANTINS

Palmas

PIAUÍ

Altos

PARAÍBA

São José dos Ramos

São José do Sabugi

São José de Piranhas

São José de Princesa



RIO GRANDE DO NORTE

São José de Mipibu

ALAGOAS

Marechal Deodoro

São José da Laje

São José da Tapera

RORAÍMA

Caracaraí

ACRE