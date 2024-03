Inscrições para concurso de Garanhuns terminam em breve; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para o Concurso Público em Garanhuns estão próximas de serem finalizadas, com o prazo até a próxima segunda-feira (25).

VAGAS DO CONCURSO

Com 277 vagas para nível superior, os cargos disponíveis para Prefeitura de Garanhuns são de:

Auditor Fiscal da Receita Municipal



Contador

Procurador Municipal

Professores de áreas de ensino diversas

A banca de realização do concurso em Garanhuns é o Instituto IGEDUC. Os salários iniciais de cada um dos cargos está presente no site do realizador do concurso: igeduc.org.br. Confira o edital do concurso neste link.

INSCRIÇÕES E PROVA DO CONCURSO

Para se inscrever é necessário pagar R$ 120 de taxa de inscrição na página da IGEDUC sobre a seleção. As provas dividirão os inscritos em dois grupos, em que cada um terá um dia distinto de realização do exame.

Grupo 1 realiza na manhã e tarde de 7 de abril

Grupo 2 realiza pela manhã no dia 14 de abril

Além das provas, o edital também realizará etapas de avaliação dos títulos e de aferição de deficiência.

Os resultados serão organizados por cargo e estarão disponíveis em 29 de abril.