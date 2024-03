Moçambique visita Recife para conhecer trabalho de ONG com pessoas em situação de rua

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez, representantes da Rede Nacional de Redução de Danos da República de Moçambique (Rede Unidos), na África, estão no Brasil para conhecer o trabalho de uma organização social do Recife que atua junto a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas em contexto de vulnerabilidade social.



Nesta segunda-feira (18), os integrantes da comitiva moçambicana vão conhecer o centro de convivência para pessoas em situação de rua da Escola Livre de Redução de Danos, localizado no bairro de Santo Amaro, área central da cidade.

Segundo os organizadores, o espaço é de baixa exigência e oferece banho com privacidade, lavagem e secagem de roupa, área de descanso, leitura e entretenimento, além de formações. Um dia na semana atende exclusivamente mulheres cis e trans.



Na terça-feira (19), está programada visita a serviços públicos de saúde e assistência social. A comitiva moçambicana conhecerá o Programa Atitude Mulher e Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação em Alcoolismo (CPTRA). À noite, acontece o Seminário Internacional Brasil e Moçambique: Política de Drogas e Redução de Danos. O evento será realizado no auditório do Sindicato dos Bancários, na avenida Manoel Borba, centro do Recife.

A visita da Rede Nacional de Redução de Danos da República de Moçambique marca o início da cooperação internacional firmada entre a organização moçambicana e a Escola Livre de Redução de Danos.

“Brasil e Moçambique compartilham um passado de colonização portuguesa e possuem laços diplomáticos desde 1975, ano da independência moçambicana. O termo de cooperação assinado vai permitir que a sociedade civil dos dois países aprimorem as estratégias de cuidado e assistência a pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade”, afirma o psicólogo e consultor Rafael West.

A escolha por Moçambique

Moçambique é um país localizado no sudeste da África, banhado a leste pelo oceano Índico. Assim como outras nações da África Subsaariana, enfrenta problemas socioeconômicos decorrentes de um passado recente de colonização. Foram dez anos de resistência armada contra a colônia. Após a independência, o país mergulhou numa guerra civil que durou quase 20 anos, até meados da década de 1990.

Além dos indicadores sociais de pobreza e analfabetismo, Moçambique vivencia hoje outro fenômeno social: o aumento do número de pessoas que fazem uso de drogas em contexto de miséria. Este crescimento também foi constatado em outros países do sul global, como registra o Relatório Mundial sobre Drogas 2023, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

"O intercâmbio entre Brasil e Moçambique será fundamental para o compartilhamento de experiências, pesquisas, conhecimento e instrumentos jurídicos que possam orientar melhor as ações voltadas a essas populações”, afirma a pesquisadora Ingrid Farias.