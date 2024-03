Professores da rede estadual paralisarão atividades e realizarão ato na Alepe nesta terça (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Profissionais vão aderir a paralisação nacional em defesa do piso salarial e melhorias para a categoria

Os professores da rede estadual de ensino de Pernambuco paralisarão as atividades na próxima terça-feira, dia 19 de março. A categoria vai aderir a uma mobilização nacional dos profissionais de educação.

A paralisação tem como objetivo reivindicar sobre a lei que reformula o Ensino Médio, a eleição direta para diretor da rede estadual, o reajuste do piso salarial com repercussão na carreira e a convocação do cadastro de reserva no concurso público da educação.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco (Sintepe), um ato será realizado em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, às 14h, para dar voz aos pleitos.

Também haverá manifestações e atos políticos descentralizados nos 13 núcleos regionais do Sintepe nos municípios do interior do estado.

Na semana passada, a categoria já realizou outra paralisação, a nível estadual, reivindicando os mesmos pontos. Na ocasião, foi realizado um debate para discutir os temas, sem mobilização nas ruas.

De acordo com a presidente do sindicato, Ivete Caetano, a ação chamou a atenção do governo estadual, que marcou mesa para o próximo dia 26.

"Agora será uma mobilização nacional, no Brasil inteiro, de todos os sindicatos estaduais, pelo piso com repercussão na carreira, pelo projeto de lei que está no MEC, sobre o Ensino Médio", comentou Ivete.