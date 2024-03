PSB filia Eriberto Rafael nesta segunda-feira com presença de João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vereador deixa o Partido Progressista e fortalece posição na base do prefeito do Recife

O vereador Eriberto Rafael vai deixar o Partido Progressistas e migrar para o PSB na noite desta segunda-feira (18), em cerimônia de filiação que vai contar com a presença do prefeito João Campos (PSB).

O evento acontecerá na sede do PSB, no bairro do Espinheiro, no Recife, às 19h.

Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

O movimento visa fortalecer o posicionamento do vereador na base do prefeito João Campos e na disputa pelas eleições de outubro.

Também estarão presentes o deputado federal Eriberto Medeiros e o deputado estadual Eriberto Filho, pai e irmão de Eriberto Rafael, além da prefeita de Cumaru, Mariana Medeiros, e outras autoridades.



Rafael repete um movimento realizado pelo pai, que deixou o PP de Eduardo da Fonte em 2022 e migrou para o PSB.

"Eu vou para o PSB, estou com o caminho bem estruturado. Nossos deputados estão no PSB. A gente tem mantido um diálogo firme com a legenda e estamos bem encaminhados para ir para o PSB. Quando chegar o momento certo, vamos fazer essa conversa, mas está tudo bem encaminhado", havia revelado o vereador ainda em outubro passado, ao blog de Alberes Xavier.

LEIA TAMBÉM: João Campos sanciona lei que aumenta em 9% o salário de servidores da Câmara Municipal do Recife

Eriberto Rafael está em seu terceiro mandato na Câmara Municipal do Recife e hoje é o primeiro-secretário da Casa.