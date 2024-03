Putin é reeleito para quinto mandato na Rússia e fica no poder até 2030

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente Vladimir Putin foi reeleito ao quinto mandato como presidente da Rússia nas eleições realizadas no último domingo (17). Com 99,34% das urnas apuradas, ele havia contabilizado 87,32% dos votos.

Com a vitória, Putin ganhou mais seis anos no poder, permanecendo no cargo até o ano de 2030. Uma mudança na Constituição promulgada por ele mesmo permite que ele fique no posto até 2036, caso vença as próximas eleições.



Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

Além de Putin, outros três candidatos disputavam a presidência — ambos da base aliada e sem chances de vencer. Os grandes nomes da oposição tiveram suas candidaturas indeferidas ou estão presos, desaparecidos ou mortos, como aconteceu com Alexei Navalny.

Veja o resultado dos outros candidatos nas Eleições da Rússia:

Nikolai Kharitonov (2º) – 4,32% dos votos;

Vladislav Davankov (3º) – 3,79% dos votos;

Leonid Slutsky (4º) – 3,19% dos votos.

Vladimir Putin reeleito

Vladimir Putin iniciou a carreira política em 1999, aos 46 anos, quando foi nomeado primeiro-ministro do então presidente Boris Yeltsin. Desde então, ele alterna o cargo com a presidência.

Antes de assumir como chefe de governo, Putin integrou o Comitê de Segurança do Estado, a KGB, entre os anos de 1975 a 1991.

Em 1998, quando a agência de inteligência já havia sido renomeada para FSB, Putin foi indicado a diretor da organização.