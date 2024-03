Morre Márcia Lyra, viúva do ex-ministro Fernando Lyra; Raquel presta homenagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Morreu na manhã desta terça-feira (19) a viúva do ex-ministro da Justiça Fernando Lyra, Márcia Lyra. Ela tinha 78 anos e era tia da governadora Raquel Lyra (PSDB). A causa da morte não foi informada.



O velório acontece às 15h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife — o mesmo em que Fernando Lyra foi sepultado. O enterro está previsto para as 16h, também no local.

Pelas redes sociais, Raquel Lyra lamentou a morte de Márcia Lyra e prestou uma homenagem.

"Como é difícil se despedir de quem se ama. Tia Márcia sempre foi para mim presença, amor e inspiração. Continuará sendo e guiando suas filhas Patricia, Renata e Juliana e toda a nossa família a partir de seu exemplo de vida. Tia, descanse em paz aí junto com meu tio Fernando. Muito amor por você. Raquel, João e Nando", escreveu a governadora na sua conta oficial.

Ainda na publicação, Raquel Lyra publicou fotos ao lado de Márcia no Palácio do Campo das Princesas e ao lado do tio, Fernando, falecido em 2013.

Também pelas redes sociais, a vice-governadora Priscila Krause também lamentou a morte de Márcia Lyra, a quem chamou de "exemplo de resiliência".



"Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento de dona Márcia Lyra, esposa de Fernando Lyra e tia da governadora Raquel Lyra. Dona Márcia foi exemplo de resiliência e equilíbrio mesmo nos momentos mais difíceis", escreveu.