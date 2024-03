Pé de Meia quando começa? Estudantes poderão consultar nesta quarta (20) se estão aptos no programa; veja como

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira as regras do programa Pé de Meia

Os alunos do ensino médio da rede pública terão a oportunidade de verificar se foram selecionados para o programa Pé de Meia a partir desta quarta-feira (20/03).

A consulta estará acessível por meio do aplicativo Jornada do Estudante, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) e disponível para download.

Como se inscrever no Programa Pé-de-Meia?

Para participar do Pé-de-Meia, os estudantes não precisam se inscrever; basta estarem matriculados até abril de 2024 em uma escola pública, cursando um dos três anos do ensino médio.

Os critérios de elegibilidade para o Programa serão verificados pelo Ministério da Educação com base nos dados das redes de ensino e do Cadastro Único.

Assim, embora os dados do Cadastro Único sejam utilizados para a seleção dos beneficiários, não é necessário realizar cadastro ou atualização cadastral das famílias dos estudantes neste momento.

O Pé-de-Meia é o 35º programa social do Governo Federal a utilizar o registro das famílias de baixa renda do Brasil.

De acordo com a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo, o Pé-de-Meia "reforça a importância do Cadastro Único como ferramenta de inclusão social".

O Programa Pé-de-Meia fornecerá um incentivo financeiro aos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública.

Os valores são relacionados à matrícula, frequência escolar de 80%, aprovação ao final do ano letivo e, no 3º ano, participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Qual o valor do Programa Pé-de-Meia?

Durante cada etapa do ensino médio, será oferecido um incentivo de R$ 200 pela matrícula, R$ 1.800 (em nove parcelas) pela frequência escolar e R$ 1.000 pela conclusão do respectivo ano letivo.

Portanto, os incentivos anuais podem totalizar até R$ 3 mil. Além disso, a participação no Enem rende mais R$ 200. Portanto, cada estudante pode receber até R$ 9,2 mil.

A Portaria n. 84/2023, que estabelece o calendário operacional do Pé-de-Meia para o ano de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira (8) de fevereiro.

Com a assinatura do Termo, as redes que oferecem o ensino médio se comprometem a fornecer e compartilhar, com o MEC, as informações dos estudantes matriculados nessa etapa de ensino e, quando for o caso, de seus representantes legais.

Os estudantes e suas famílias podem obter mais informações sobre o Programa Pé-de-Meia na rede local de ensino (especialmente em suas escolas) e nos canais do Ministério da Educação: telefone 0800 616161 e Fale Conosco.

Como consultar o resultado do Pé-de-Meia?

O Ministério da Educação (MEC) ressalta que a primeira lista de beneficiários ainda não é definitiva, uma vez que as informações estão em processo de atualização pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal. Além disso, novos alunos poderão ser matriculados ao longo do ano letivo.

Ao final dos três anos de formação, os valores alcançam até R$ 9 mil. De acordo com o governo federal, espera-se que 2,5 milhões de estudantes sejam contemplados pelo programa.

A plataforma Jornada do Estudante oferece detalhes sobre o funcionamento da poupança e os critérios de elegibilidade do programa. Essa iniciativa tem como objetivo reduzir a taxa de evasão dos estudantes do ensino médio regular da rede pública.

Calendário do programa Pé-de-Meia

Na mesma plataforma, o estudante terá acesso ao calendário de pagamento das parcelas. Conforme o cronograma estabelecido, o primeiro depósito, no valor de R$ 200, ocorrerá entre os dias 26 de março e 3 de abril, seguindo a ordem do mês de nascimento dos alunos.

Esses valores serão depositados em contas digitais em nome dos jovens, que serão abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal