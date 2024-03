Pente-fino no Bolsa Família: Fiscalização vai usar IA para excluir beneficiários do programa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ademais, houve a integração dos sistemas do Cadastro Único (CadÚnico) e do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), facilitando a análise da renda das famílias registradas.

Clique aqui e entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

Durante o lançamento do plano anual da rede federal de fiscalização do Bolsa Família e Cadúnic o, Wellington Dias enfatizou a intenção do governo de utilizar a Inteligência Artificial para restringir o acesso ao programa Bolsa Família somente àqueles que realmente se encaixem nos critérios de elegibilidade.

Nesta terça-feira (19), o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que o governo adotará a Inteligência Artificial para realizar uma revisão minuciosa no programa Bolsa Família , garantindo o pagamento apenas às famílias que realmente preencham os requisitos estabelecidos.

“A gente normalmente trabalhava com o CNIS, o cadastro do emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações dos municípios, agora não, nós vamos ter mais de 1,3 pentabytes de informações em si