PIS PASEP 2024: terceira parcela será liberada com nova forma de pagamento; saiba quem pode receber o PIS PASEP Ano-Base 2022

Após muita espera, o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2024 teve início no dia 15 de fevereiro. Até o presente momento, já foram contemplados os beneficiários que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro.

Em 2024, o PIS e o PASEP foram liberados com uma nova forma de pagamento. Uma delas, inclusive, foi a unificação do calendário dos abonos. No ano passado, o PASEP era liberado através do número de inscrição do trabalhador no benefício. Agora, o abono é liberado junto com o PIS através do mês de aniversário do contribuinte.

A seguir, confira mais informações sobre as mudanças realizadas na forma de pagamento do abono salarial.

Novas regras do PIS e PASEP 2024

Outras mudanças na forma de pagamento do abono salarial têm relação com os meses de pagamento. Por exemplo, no ano passado, os nascidos em janeiro e fevereiro recebiam o abono no mesmo período. Mas, neste ano, o pagamento da primeira parcela foi feito somente para os nascidos em janeiro.

Os nascidos no mês de fevereiro tiveram seus respectivos abonos depositados no dia 15 de março. Além disso, quem nasceu no mês de março só vai receber o abono em abril.

Novos valores

Como muitos sabem, os valores do PIS e PASEP são definidos através do salário mínimo anual. Neste ano, o valor é de R$ 1.412.

Deste modo, os valores do PIS e PASEP, divididos por meses trabalhados, ficaram assim:

Tabela PIS/PASEP 2024

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

Calendário PIS/PASEP Ano-Base 2022

CALENDÁRIO PIS PASEP 2024 - CAIXA

Quem pode sacar o PIS/PASEP 2024?

Para ter direito ao saque do PIS ou PASEP, o trabalhador precisa: