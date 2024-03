PL do Uber: o que muda se Projeto de Lei for aprovado? Veja propostas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O texto do projeto de lei complementar que visa regulamentar a atuação dos motoristas de aplicativos, como Uber e 99, foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo governo federal no começo deste mês.

Fruto de um trabalho conjunto envolvendo representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, trabalhadores e empresas do setor, a proposta estabelece diretrizes sobre contribuição previdenciária, remuneração, limite de jornada e a relação entre plataformas e motoristas.

Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a importância do diálogo entre empresas e trabalhadores e assegurou que, com a nova regulamentação, os motoristas serão respeitados.

O que muda se Projeto de Lei for aprovado?

Entre os principais pontos da proposta de regulamentação estão:

- Estabelecimento de uma remuneração mínima de R$ 32,10 por hora, composta por valores pelos serviços prestados e ressarcimento de custos.

- Criação da categoria "trabalhador autônomo por plataforma", enquadrando os motoristas como autônomos, sem vínculo com a CLT.



- Definição de uma alíquota de 27,5% para contribuição previdenciária, sendo 7,5% pagos pelos trabalhadores e 20% pelas empresas.

- Limitação do tempo de trabalho do motorista a 12 horas por dia.



- Autorização para que as empresas adotem medidas para manter a qualidade dos serviços, incluindo suspensões, bloqueios e exclusões, porém apenas em casos de fraudes, abusos ou mau uso das plataformas.

Vale ressaltar que trabalhadores que utilizam motocicletas e bicicletas para prestação de serviços, como os entregadores do iFood, não foram incluídos na regulamentação devido à falta de consenso com as empresas.

O projeto de lei apresentado pelo governo federal ainda aguarda aprovação no Senado e na Câmara dos Deputados. Se aprovado, entrará em vigor em 90 dias.

*Com informações de Metrópoles