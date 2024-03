Tarcísio de Freitas encontra Netanyahu em Israel nesta terça-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai encontrar o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente israelense Isaac Herzog nesta terça-feira (19). O aliado de Jair Bolsonaro viajou para o país do Oriente Médio no último domingo (17). A informação é do Estadão.

A agenda acontece em meio à tensão entre Israel e o governo Lula, após o presidente brasileiro criticar as ações do país estrangeiro na Faixa de Gaza em decorrência da guerra com o Hamas.

Tarcísio está acompanhado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Eles viajaram a Israel a convite da comunidade brasileira no país, e encontrarão os líderes israelenses em Jerusalém.

"Depois que o primeiro-ministro soube do acordo dos governadores para visitar Israel e à luz da importante relação entre Israel e o Brasil, os governadores foram convidados pessoalmente para uma série de reuniões com altos funcionários israelenses, incluindo o primeiro-ministro", declarou a embaixada de Israel no Brasil.

O governo de São Paulo diz que o objetivo da viagem é "estreitar as relações com o país" e "trocar experiências para o desenvolvimento de novas tecnologias no Estado".

Já o convite enviado por organizações da sociedade civil para os Executivos estaduais, obtido pelo Estadão, afirma que o objetivo é permitir a visita e o registro dos resultados do ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro, além do entendimento dos impactos sociais e econômicos causados pela guerra.

Tarcísio em Israel

Em Israel desde domingo, Tarcísio encontrou ontem integrantes da comunidade judaico-brasileira que moram no país.

Na quarta-feira, 20, o governador paulista visitará a sede da Israeli Aerospace Industries, indústria de aviação civil e militar, e terá um encontro com a comunidade brasileira em Raanana. No dia seguinte, ele encontrará o ministro de Relações Exteriores Israel Katz, que levou o embaixador brasileiro para visitar o Museu do Holocausto após as declarações de Lula.

O governador paulista visita ainda a estação de saneamento de Shafdan e locais históricos como o Museu do Holocausto, o Monte das Oliveiras, a Biblioteca Nacional Israelense e a Cidade Antiga de Jerusalém antes de retornar ao Brasil na madrugada de sexta-feira, 22.