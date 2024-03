Bolsa Família 2024: Governo anuncia uso de IA para pagar exclusivamente a quem tenha direito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, anunciou nessa terça-feira (19/03) uma iniciativa revolucionária: o uso da Inteligência Artificial (IA) para realizar uma triagem minuciosa no programa Bolsa Família, garantindo que apenas aqueles que realmente se encaixem nos critérios recebam o benefício.

Atualmente, cerca de 2% das famílias que recebem o auxílio não atendem aos requisitos estabelecidos. O objetivo do governo é alcançar uma eficiência de 100% nesse processo.

Durante o lançamento do plano anual da rede federal de fiscalização do Bolsa Família e Cadúnico, o ministro destacou o papel fundamental da Inteligência Artificial nesse processo.

Criado em 2023, esse plano tem como missão principal prevenir fraudes e aprimorar os mecanismos de controle e supervisão dos programas sociais.

“A gente normalmente trabalhava com o CNIS, o cadastro do emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações dos municípios, agora não, nós vamos ter mais de 1,3 pentabytes de informações em sistema de cruzamento e esse cruzamento com inteligência que permite alcançar ali informações precisas sobre quem é de alguma forma não está cumprindo a regra e está recebendo”, disse o ministro.

Entre as oito ações previstas no plano, destaca-se a elaboração de propostas para aperfeiçoar a qualidade dos dados e atualizar e unificar os procedimentos de denúncia tanto para o Bolsa Família quanto para o Cadúnico.

DIRETRIZES

O programa também apresenta 5 diretrizes gerais do plano de ação, são elas:

Não criminalização da pobreza;

Evolução do cruzamento de dados e ampliação das bases;

Ações estruturantes de combate a fraudes, inclusive cibernéticas;

Estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos estados e municípios;

Transparência e comunicação com a sociedade.

FRAUDES

O ministro também ressaltou que, durante o ano eleitoral de 2022, houve um aumento significativo no número de fraudes, o que reforça a necessidade de medidas preventivas por parte do governo.

“Não esperar primeiro ter a fraude para depois descobrir. Nós queremos evitar antes do primeiro pagamento. Essa que é a eficiência que queremos alcançar no Cadastro Único e, ainda, em todos os sistemas de proteção social, proteção especializada, que tem no Brasil. [...] Há uma rede federal de fiscalização do Bolsa Família e quem se atrever a fraudar vai pagar”, contou Dias.

Além disso, o plano inclui a criação de dois grupos de trabalho adicionais: um focado na redução da litigiosidade, que se dedicará à mediação e conciliação de conflitos relacionados aos programas sociais, e outro encarregado de elaborar uma proposta para otimizar a aplicação dos recursos federais no Cadúnico.

*Com informações da Agência Brasil