Caso Marielle Franco: Ronnie Lessa entregou quem mandou matar Marielle em delação

O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou a delação premiada de Ronnie Lessa, ex-policial militar que matou a vereadora Marielle Franco em 2018.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a alteração na última terça-feira (19).

DELAÇÃO DEVE REVELAR QUEM MANDOU MATAR MARIELLE

Na delação, Ronnie Lessa revelou quem mandou matar Marielle Franco e as principais circunstâncias sobre o assassinato da vereadora e seu motorista, Anderson Gomes.

Segundo informações do G1, Lessa revelou já no primeiro depoimento para Polícia Federal quem o contratou para matar Marielle Franco.

Preso em uma cela isolada em um presídio federal no Mato Grosso do Sul, Ronnie Lessa aparenta ter revelado quem foram os mandantes do crime contra Marielle, que seriam membros de um grupo político poderoso do Rio de Janeiro.

A mudança do caso Marielle Franco ocorreu recentemente, após a suspeita de envolvimento de um deputado federal no assassinato.

A coluna de Guilheme Amado no Metrópoles, afirma fontes oficiais do STF declaram que Ronnie Lessa citou o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) em seu depoimento. Seria a inserção de Chiquinho que teria levado o caso para o Supremo.

Chiquinho Brazão é irmão de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A matéria do site Intercept Brasil afirma que Domingos seria o mandante do crime, mas essa declaração não foi confirmada ainda pela Justiça.

Caso Marielle: Delação de Ronnie Lessa é homologada por Alexandre de Moraes