Datas de pagamento do Décimo terceiro do INSS 2024; veja

Saiba quando a primeira parcela do 13º do INSS estará disponível

Por descição do Governo Federal, o 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS seerá antecipado. A liberação do 13º salário, prevista entre agosto e novembro, será antecipada, alcançando cerca de 33,7 milhões de beneficiários do INSS.

Décimo Terceiro do INSS 2024

O calendário para os pagamentos foi estabelecido da seguinte maneira:

os depósitos serão feitos entre 24 de abril e 8 de maio; e Maio: o pagamento do décimo terceiro do INSS ocorrerá entre 24 de maio e 7 de junho.

Isso significa a liberação de aproximadamente R$ 67 milhões das duas parcelas, permitindo que os beneficiários recebam os pagamentos em breve.

Décimo terceiro do INSS: Quem tem direito?

Segurados do INSS que ao longo do ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária;



Segurados do auxílio-acidente;



Aposentados;



Beneficiários de pensão por morte;



Beneficiários de auxílio-reclusão.

Calendário Décimo terceiro do INSS 2024

Segue o calendário completo do INSS para 2024: