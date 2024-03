Luciano Bivar é afastado da presidência da União Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Partido diz que ainda estuda expulsão do deputado federal

O UOl informa que a executiva da União Brasil decidiu afastar o deputado federal Luciano Bivar (PE) da presidência do partido e encaminhou ao conselho de ética uma ação que pode expulsá-lo da legenda.

O afastamento do parlamentar ocorre depois de uma série de brigas internas e trocas de acusações entre ele e outra ala do partido, controlada pelo antigo DEM, que se associou ao PSL para formar o União Brasil.

O pedido de afastamento recebeu 11 votos favoráveis e cinco contra. Bivar participou por vídeo da reunião, mas não votou. O deputado apresentou questões de ordem para tentar postergar a votação, mas elas não foram acatadas.

A iniciativa ocorre depois de uma semana tumultuada, com incêndios em duas casas em Pernambuco ligadas ao presidente eleito da legenda, Antônio Rueda, que virou adversário de Bivar no partido.



Além do afastamento, cautelar, temporário, o partido divulgou a realização de um processo definitivo de expulsão no partido, com prazo de 60 dias para ser finalizado. Ele terá mais cinco dias para apresentar nova defesa.



ACM Neto, em coletiva em Brasília, comenta afastamento de Bivar - União Brasil

A destituição de Bivar foi articulada pela ala majoritária do partido depois de uma briga com o atual secretário-geral, ACM Neto. Em outubro passado, o dirigente xingou o correligionário durante uma conversa. Na hora, o ex-prefeito de Salvador não respondeu, mas articulou a derrubada do adversário.

Bivar teria chegado a concordar com a troca, mas no final mudou de opinião. No dia da reunião que chancelaria sua destituição, ele tentou cancelar a convenção, sem sucesso. Por fim, ameaçou contestar seu resultado judicialmente.

Integrantes da legenda passaram a acusar Bivar de envolvimento no ato do incêndio, porque ele teria supostamente feito ameaças a Rueda anteriormente. O dirigente nega ter a ver com o episódio e chama de "ilações" as acusações.