Raquel destaca aumento de 38% no Chapéu de Palha, tradicional programa de Arraes e Eduardo Campos

Com alarde, o Governo do Estado, mais uma vez, usou o Diário Oficial para fazer comparações com a gestão anterior, do PSB. Desta vez, o mote foi o tradicional programa Chapéu de Palha, criado pelo ex-governador Miguel Arraes e recriado pelo ex-governador Eduardo Campos.

O Governo do Estado destacou o aumento do valor dos benefícios em comparação com a gestão do ex-governador Paulo Câmara (sem partido).

"Essa é a primeira parcela paga com o aumento de 38% nos benefícios pagos aos trabalhadores. Com o incremento, concedido pelo Governo de Pernambuco, o valor pago aos trabalhadores da fruticultura passou de R$ 271,10 para 373,08. Os pescadores artesanais, que recebiam R$ 281,90, passam a receber R$ 387,04", informa o Governo, via Diário Oficial.

Já está no site da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag) a lista dos selecionados como beneficiários do programa Chapéu de Palha na Fruticultura Irrigada e Pesca Artesanal Agreste e Sertão.

São cerca de cinco mil contemplados, em 34 cidades do Estado.

A partir deste ano, o Chapéu de Palha também passa a contar com uma parcela adicional.

Os valores, que atualmente são pagos em quatro parcelas, passarão a ser pagos em cinco.