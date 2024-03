Como saber se o nome está sujo em 2024? Veja o passo a passo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De maneira objetiva, uma pessoa que tem o "nome sujo" é alguém que comprou um produto ou serviço, mas não pagou. Assim, teve o nome negativado nas listas dos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC Brasil ou Boa Vista SCPC.

De acordo com o Indicador realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o SPC Brasil, 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam com nome sujo - negativados - em janeiro de 2024.

O QUE ACONTECE SE A PESSOA ESTIVER COM O NOME SUJO?



Assim que o cliente não realizar o pagamento à empresa, a instituição pode avisar a um ou mais órgãos de proteção ao crédito sobre a dívida, como o Serasa.

A partir de então, o órgão entra em contato com o consumidor para avisar que o nome dele será incluído nas listas de proteção ao crédito caso ele não pague a dívida no prazo determinado - 10 dias.

Sendo assim, o nome do consumidor poderá ser consultado por qualquer empresa que tenha acesso a essas bases de dados e queira checar o seu histórico financeiro.

Com o nome negativado, a pessoa encontra dificuldades para:

Conseguir um empréstimo



Fazer financiamento, seja de imóvel, carro ou outros bens



Abrir conta corrente ou adquirir um novo cartão de crédito

Quem está com o nome negativado não pode ser impedido de tirar passaporte nem visto para o exterior

COMO SABER SE O NOME ESTÁ SUJO?

Para saber se você está com o nome sujo, basta realizar a consulta do CPF através do site do Serasa ou do SPC Brasil. A verificação é gratuita.

Para sair das listas de proteção ao crédito, é necessário entrar em contato com a empresa onde a dívida foi feita para negociar o pagamento.

Caso seja feito um parcelamento, o nome pode ser retirado da lista em até 5 dias úteis após o pagamento.

Entretanto, caso as próximas não sejam quitadas, o nome volta a ficar negativado.

COMO LIMPAR O NOME EM 2024?

Para limpar o nome no Serasa, acesse o site da Serasa Limpa Nome, inclua o CPF e clique em consultar. Em seguida:

Confira as dívidas e escolha a melhor opção de negociação

Clique em gerar boleto e faça o pagamento

Você deixará de ser negativado em até cinco dias úteis após o pagamento



Já no SPC Brasil, siga este passo a passo:

Faça o cadastro no site oficial

Informe o CPF.

Clique em "quero negociar"

Clique na empresa com quem você quer renegociar e escolha a melhor forma de pagamento

Após o pagamento, o nome fica limpo em até cinco dias úteis

