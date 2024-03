Como ver se o meu nome está sujo? Confira como consultar se o seu CPF está sujo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É crucial verificar regularmente a situação do seu CPF para evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Estar com o nome negativado pode dificultar a obtenção de crédito, financiamentos e até mesmo a abertura de contas bancárias.

Felizmente, verificar a situação do seu CPF é simples e pode ser feito pela internet, de maneira rápida e segura.

Confira a seguir o passo a passo de como consultar se o CPF está sujo no SPC:

COMO SABER SE O CPF ESTÁ NEGATIVADO?

Confira o passo a passo de como consultar a regularidade do seu CPF pelo aplicativo do SPC:

Entre na Google Play (Android) ou na Apple Store (iOS) e busque pelo aplicatico " SPC Consumidor ";

(Android) ou na (iOS) e busque pelo aplicatico " "; Baixe o aplicativo;

Faça o login com o seu acesso do Cadastro Positivo (se não tiver, é possível fazer neste site);

(se não tiver, é possível fazer neste site); Basta selecionar "Consulte seu CPF" para checar se você está com o nome sujo ou não.

FONTE

CNN

