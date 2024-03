Diretório do PSOL Recife toma posse nesta quinta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A nova diretoria do PSOL Recife toma posse nesta quinta-feira (21), em uma cerimônia realizada no Plenarinho da Câmara dos Vereadores do Recife, a partir das 19h.

O presidente eleito, Thiago Carvalho, terá a responsabilidade da condução do partido durante a disputa eleitoral de 2024, que já definiu a pré-candidatura da deputada estadual Dani Portela à prefeitura do município. No mesmo evento também tomará posse as novas dirigentes do Setorial de Mulheres do PSOL Pernambuco.

Para Thiago, a posse da nova diretoria do PSOL é um ato de exercício e fortalecimento da democracia dentro do partido e seria um exemplo para fora.

“Assumimos o compromisso de dar continuidade ao grandioso trabalho realizado pela diretoria anterior, assim como o de fortalecer e estender o alcance das nossas bandeiras de lutas, reverberando a defesa da democracia que ainda está sob ameaça do neofascismo. O PSOL cumpre o importante papel de ser um contraponto, juntamente com pessoas, movimentos sociais e outros partidos políticos, em defesa da dignidade do povo”, afirma.

Uma da tarefas da nova direção é ampliar a bancada do partido na Câmara dos Vereadores do Recife.

“Esse é um momento de pensar na organização do partido para incidir na cidade, de forma estruturada, porque temos um projeto para o Recife. Essa posse também é o momento em que reafirmamos a nossa potente pré-candidatura majoritária e confirmar nosso compromisso com a construção de uma cidade mais justa, enfrentando o problema como o déficit habitacional, apresentando projetos estruturantes para combater a desigualdade social gritante em nossa cidade, pensar nos nossos rios, nas famílias que vivem dele e na população que se alimenta dele”, diz Thiago.