Em nota, Grande Recife sugere que empresa de ônibus se entenda com trabalhadores

Paralisação do Sindicato Rodoviário no Recife gera resposta das autoridades, via a estatal Grande Recife

A Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Grande Recife Consórcio tomou conhecimento da paralisação promovida pelo sindicato dos rodoviários nesta quinta-feira. Como é do conhecimento público, o pagamento dos salários é obrigação das empresas operadoras e, até o momento, não fomos oficializados por parte de nenhum dos sindicatos.

O valor das vendas e tarifas cobradas pela URBANA não passa pelos cofres do estado e cobre a imensa maioria dos custos totais do sistema permissionário, inclusive o total de salários.

Sileno pede providências após empresa entregar operação de linhas de ônibus no Grande Recife

O governo do estado tem feito todo esforço para garantir que os empresários recebam a devida remuneração por todos os seus custos calculados. O fato do governo ter feito ampla discussão com a URBANA sobre a planilha de custos de seus permissionários, desde o segundo semestre do ano passado, deu importante contribuição à saúde financeira das empresas.

Acreditamos que o interesse público e a prioridade com os trabalhadores que dão vida ao sistema sejam necessários, neste momento. Tão logo esses dois valores se sobressaiam, a situação estará resolvida da melhor forma para ambos, colaboradores e operadores.