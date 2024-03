Gleide Ângelo pede mobilização da tropa pelo fim das faixas salariais da PM

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A deputada Delegada Gleide Ângelo foi enfática em sua fala durante a audiência pública para discutir a extinção das faixas salariais da PMPE, na Alepe.

“A polícia pernambucana não é massa de manobra, para ser usada para fins eleitoreiros!! Durante a campanha, no guia eleitoral, nos debates, a governadora prometeu a extinção das faixas salariais. Mas se você não cumpre suas promessas, se você diz que vai fazer e não faz… qual o nome disso?? Se fez a promessa, cumpra. Porque é no mínimo um desrespeito com os homens e as mulheres que vestem as fardas e estão nas ruas para defender os pernambucanos e pernambucanas todos os dias”, afirmou.

A reunião foi promovida pela Comissão de Administração pública nesta quarta-feira (20) no auditório Sérgio Guerra da Assembleia Legislativa e também contou com a presença do Secretário de Planejamento do Estado, Fabrício Marques Santos, dos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. Ivanildo Torres e Cel. Rogério Coutinho, respectivamente, além dos demais deputados integrantes das comissões de Administração e Segurança Pública e diversas associações de policiais militares, praças e reformados.

Pela proposta do governo, que tramita na Casa Legislativa e deve ser avaliada pelo colegiado na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça na próxima terça-feira (26), está prevista a extinção progressiva das faixas, mas com o processo concluído em 2026. Os parlamentares ligados ao sindicalismo fardado querem o pagamento imediatamente.

“Aprovamos aqui na Casa o empréstimo de bilhões de dólares para a segurança pública. Nós, deputados, conseguimos adicionar emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA)/2024 para que fosse executada, em caráter imediato a eliminação das faixas e que toda a categoria fosse tratada com isonomia e igualdade. Ou seja, há verba em caixa e disponível para o Governo do Estado. O que estamos vendo é que não há vontade política para efetuar as mudanças necessárias”, argumentou a deputada, de oposição.

Gleide Ângelo fez ainda um chamamento para toda a categoria:

“Fico muito satisfeita pois vejo este auditório lotado de pessoas, servidores, que dedicaram a vida profissional em favor do nosso estado. Por isso, eu digo que na próxima terça, quando da votação do projeto de governo na CCLJ, todos também estejam aqui presentes, lotem as galerias do plenário e vamos mobilizar, pois quem entende de segurança pública são vocês, que estão aqui conosco e que merecem ser tratados com dignidade e respeito!”, afirmou, literalmente jogando para a plateia.