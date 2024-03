PL das saidinhas: "se depender de mim, Lula não veta", diz aliado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sobre possível veto de Lula contra a PL da saidinha, aliado do presidente afirma que ação não compensa o tamanho do desgaste político. Ministro poderá aconselhar veto parcial

O projeto de lei (PL) que proíbe as "saidinhas" dos presos em datas comemorativas foi aprovado na quarta-feira (20) pela Câmara dos Deputados.

A aprovação representa uma derrota para o Governo Lula (PT), que defende a manutenção das saidinhas como garantia dos direitos dos presos e forma de evitar rebeliões em presídios.

Apesar disso, o líder do governo Lula no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), declarou que acha que um veto do presidente sobre a PL das saidinhas não compensaria.

VETO DE LULA NA PL DA SAIDINHA ?

Em fala para CNN, Jaques Wagner afirmou que "se depender de mim, Lula não veta o PL da saidinha", mesmo que seja contra o projeto.

Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

Segundo Wagner, o desgaste político de vetar a PL não vale a ação, já que Lula sempre será acusado por membros da oposição em qualquer eventual crime que um preso realize durante a saída temporária.

Como um eventual veto de Lula na PL das saidinhas teria grandes chances de ser derrubado no Congresso Nacional, fontes apontam que o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) deve recomendar um veto parcial, mais fácil de negociar com os parlamentares.

Senado aprova fim de benefício polêmico para presidiários; veja os detalhes