Preço do Uber dispara com paralisação dos ônibus no Recife

Desde as 09 horas da manhã desta quinta-feira (21), a paralisação de ônibus no Recife causa transtornos à população, sobretudo àqueles que passam pelo centro do Recife. Isso porque a maioria dos ônibus está concentrada no cruzamento da Avenida Guararapes com a Ponte Duarte Coelho.



Inclusive, algumas linhas que operam na Avenida Conde da Boa Vista tiveram o trajeto limitado até o Terminal do Cais de Santa Rita, também no centro da cidade.

Com poucas alternativas de locomoção, as pessoas estão sendo surpreendidas com a alta no preço do transporte de aplicativo.

Em uma simulação realizada no aplicativo Uber, um trajeto da Avenida Conde da Boa Vista com destino ao Palácio no Campo das Princesas aparece com a seguinte observação: "preços muito mais altos do que o normal". A viagem descrita tem apenas 1,3km de distância, e o preço dispara para R$ 34,92.

Preço do Uber dispara com paralisação dos ônibus nesta quinta (21) - Fernanda Cysneiros - JC

Para aqueles que vão para Olinda, o preço do trajeto da Boa Vista até a Prefeitura custa R$ 44,92.

Preço do Uber dispara com paralisação dos ônibus nesta quinta (21) - Fernanda Cysneiros - JC

Já em outra simulação, um Uber da Conde da Boa Vista para o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, custa R$ 59,93.

Preço do Uber dispara com paralisação dos ônibus nesta quinta (21) - Fernanda Cysneiros - JC

PARALISAÇÃO ÔNBUIS RECIFE

O motivo da paralisação do transporte público é o atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores, que deveria ter ocorrido na primeira quinzena de março.

De acordo com o sindicato, a paralisação não tem prazo para terminar e poderá ocorrer novamente nos próximos dias, com chances de evoluir para uma greve.

Em contrapartida, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) informa que o repasse não foi realizado devido à falta de garantia de subsídio por parte do Governo de Pernambuco.

Por meio de nota, a Urbana-PE afirma que o pagamento do adiantamento salarial da primeira quinzena será liberado no próximo dia 25 de março, terça-feira, seguindo o cronograma previsto pelo governo estadual.

Confira a nota na íntegra:

"Como é de conhecimento geral, o custeio do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife depende do aporte de subsídios por parte do governo do estado. Em função do cronograma previsto pelo governo para repasses desses subsídios, as empresas permissionárias de transporte por ônibus foram compelidas a ajustar o adiantamento salarial excepcionalmente neste mês de março, estendendo-o até a próxima segunda-feira (25/03). Essa medida foi comunicada aos colaboradores das empresas e ao Sindicato dos Rodoviários, em conformidade com a convenção coletiva da categoria. A Urbana-PE e as suas associadas reiteram o compromisso com os trabalhadores rodoviários de adotar todas as providências para efetuar os adiantamentos na data mais breve possível.

A Urbana-PE lamenta a atitude das lideranças rodoviárias, que penaliza novamente a população e a economia da nossa região com paralisações ilegais. Reiteramos que o Sindicato dos Rodoviários está ciente de que a convenção coletiva da categoria prevê a possibilidade de alteração do calendário de pagamento dos adiantamentos, assim como também sabe que a realização desses pagamentos depende dos aportes governamentais. A Urbana-PE pede a compreensão dos rodoviários e informa que não medirá esforços para normalizar a operação e garantir a continuidade da prestação de um serviço essencial à sociedade."