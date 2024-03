Tabela PIS PASEP 2024: terceira parcela será paga de acordo com novas regras; consulte o Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Anualmente, os abonos salariais PIS e PASEP são liberados para contribuintes do setor público e privado. Ambos são liberados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, respectivamente.

O PIS é direcionado para os trabalhadores do setor privado. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Mas, as regras para receber um dos abonos são parecidas. Confira abaixo.

Regras para receber o PIS PASEP 2024

Recebem um dos abonos salariais os trabalhadores que:

Receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada (em 2022);



Exerceu atividade remunerada durante ao menos 30 dias no ano-base de pagamento (2022).



É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)

Nova forma de pagamento do PIS PASEP

Neste ano de 2024, o pagamento do abono passou por algumas mudanças. A principal delas, inclusive, tem relação com o PASEP, que agora é pago através do mês de aniversário do contribuinte.

Deste modo, o calendário do PASEP passou a ser unificado com o PIS. Além disso, as parcelas foram divididas de forma diferente.

Em fevereiro, apenas os nascidos em janeiro receberam o abono. No mês de março, as parcelas foram distribuídas para os nascidos em fevereiro. A partir do mês de abril, as parcelas voltam a ser distribuídas normalmente.

A seguir, confira as datas de pagamento do PIS PASEP 2024.

Calendário PIS PASEP 2024

Abono salarial 2024: anunciadas regras para saque de valores; confira - Foto: Freepik | Montagem: NE10

Tabela PIS PASEP Ano-Base 2022