Título de cidadã a Gleisi Hoffmann gera polêmica no Recife

O líder da oposição na Câmara do Recife, o vereador Alcides Cardoso (PSDB), fez fortes críticas a um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadã do Recife à presidente nacional do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann.

Para Alcides Cardoso, a petista não preenche os requisitos para receber o título de acordo com o regimento interno da Câmara por não ter “serviços prestados ao Recife”. No campo político, o líder da oposição afirmou que a deputada paranaense “preside um partido que afunda mais uma vez o Brasil”.

A proposta para tornar Gleisi Hoffmann cidadã recifense foi lido na reunião ordinária da terça-feira (19) e teve aprovada a dispensa dos prazos regimentais com os votos favoráveis de oito líderes partidários.

Foram quatro votos contrários, incluindo o de Alcides Cardoso. Com o número 11/2024, o projeto de decreto legislativo, de autoria da vereadora do PT Liana Cirne, agora tramita em regime de urgência.

“Já antecipo o meu voto não ao projeto para dar o Título de Cidadã do Recife à presidente do PT, partido do presidente da República de ocasião e ex-presidiário Lula. Trata-se de um enorme absurdo conceder um título a uma deputada que não tem nenhum serviço prestado ao nosso município quanto mais serviço relevante, como requer o Regimento Interno. Com todo o respeito à colega vereadora que é autora da proposta, mas a justificativa do projeto não traz qualquer argumento para a concessão do título à parlamentar petista, resumindo-se a citar que a presidente do PT passou o Carnaval deste ano no Recife e que veio à cidade para fortalecer a aliança do partido de Lula com o prefeito João Campos”, disse Alcides Cardoso.

Segundo o artigo 224 do Regimento Interno da Casa de José Mariano, o Título de Cidadão ou Cidadã do Recife “poderá ser conferido a qualquer pessoa física, brasileira ou estrangeira, radicada no Brasil, em virtude de relevantes serviços, comprovadamente prestados ao Recife”.

Na justificativa do projeto, Liana Cirne afirma que “Gleisi Hoffmann tem uma forte conexão com a cidade do Recife”.

“Recentemente, (Gleisi) esteve pessoalmente na cidade para participar de uma reunião de articulação para as próximas eleições, em razão da importância da capital pernambucana para a política nacional. Durante sua visita, concedeu entrevista coletiva onde expressou seu apoio ao governo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e expressou a relevância de estreitar a parceria de sucesso em nível nacional, entre PT e PSB. (...) Gleisi Hoffmann passou o Carnaval de 2024 em Recife e Olinda, participando de festas e blocos tradicionais de nosso Carnaval, como o Galo da Madrugada, Homem da Meia Noite, entre muitas festividades, pelas quais declarou ser apaixonada”, dizem trechos da justificativa.

O líder da oposição vai articular para que a Câmara rejeite a proposta, que precisa dos votos de 3/5 (três quintos) dos vereadores, ou seja 23 dos 39 parlamentares.

“Devemos valorizar a concessão de títulos e medalhas, obedecendo aos requisitos que constam no Regimento Interno. Para piorar, estamos falando de uma deputada que preside um partido que afunda mais uma vez o Brasil com esse desgoverno de Lula. E cabe lembrar que Gleisi Hoffmann já foi ré por corrupção e lavagem de dinheiro, sendo um dos alvos da Operação Lava Jato. A Câmara do Recife não pode manchar a sua história mais uma vez, assim como fez com a entrega do Título de Cidadão ao ministro do STF Gilmar Mendes”, afirmou Alcides Cardoso.