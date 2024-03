Álvaro Porto vai receber homenagem em reduto de João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem alarde, a Câmara de Vereadores do Recife, impulsionada pela base do prefeito João Campos (PSB), prepara uma solenidade para homenagear o presidente da Assembleia, deputado estadual Álvaro Porto (PSDB).

Álvaro vai receber o título honorário de cidadão do Recife, já aprovado. Ele é natural de Canhotinho, no Agreste.

Nos bastidores, a futura cerimônia já está sendo considerada ironicamente um "conclave" dos opositores da governadora Raquel Lyra.

"O cerimonial vai convidar a governadora. Será que ela irá? Ou vai passar o recibo?", pergunta um parlamentar, sob reserva, com ironia.

O presidente da Alepe, entretanto, não se considera um rival da governadora e quer manter distância dela. O blog já revelou que as relações devem ser apenas institucionais, em função do cargo.

Após o blog revelar uma ação de Raquel no STF, para impedir a Assembleia de receber mais R$ 71 milhões do excesso de arrecadação de 2023, as rusgas entre Álvaro Porto e Raquel Lyra se tornaram públicas e definitivas. Dias depois da revelação do blog, com um microfone aberto, Álvaro criticou o discurso da governadora na Alepe.

Até a Folha de São Paulo fez matéria anunciando o rompimento político dos dois, que disputaram a eleição de 2022 no mesmo partido.

Recentemente, Álvaro filiou a esposa, prefeita de Canhotinho, ao partido Republicanos, da base de João Campos, para a prefeita disputar a reeleição em 2024. Com isso, se distanciou do PSDB de Raquel.v