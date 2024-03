Calendário Bolsa Família do mês de Abril: novos valores e pagamento antecipado confirmado; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja as últimas informações sobre o pagamento do Bolsa Família do mês de abril

Ótima notícia para os brasileiros de baixa renda!

A Caixa Econômica Federal (CEF), em parceria com o Governo Federal, anunciou novos valores e um pagamento antecipado para o Bolsa Família de abril.

O início do pagamento do Bolsa Família de abril já está agendado. Os depósitos serão realizados entre os dias 17 e 30 de abril, nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

ANTECIPAÇÃO

A antecipação do Bolsa Família de abril é justificada pelas fortes chuvas ocorridas em janeiro. Essa medida também foi adotada para o pagamento de março, beneficiando algumas regiões afetadas.

Com o propósito de amparar cerca de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país, o programa social busca combater a pobreza e a desigualdade. Ele oferece um auxílio financeiro mensal para famílias em situação de extrema pobreza.

Os benefícios são concedidos mediante o cumprimento de alguns requisitos, como a manutenção das crianças na escola e a realização de visitas regulares aos postos de saúde para acompanhamento da saúde.

Para o próximo mês, está prevista a antecipação do Bolsa Família para os beneficiários impactados por adversidades climáticas.

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA?



O direito ao Bolsa Família é concedido a todas as famílias cuja renda mensal por pessoa seja de até R$ 218. Isso implica que a soma das rendas de todos os membros do grupo familiar, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar esse valor.

Por exemplo, considere uma mãe solteira que cuida sozinha de três filhos pequenos. Ela trabalha como diarista e recebe um salário mensal de R$ 800.

Como os filhos não têm renda própria, esses R$ 800 representam a única fonte de renda da família. Ao dividir R$ 800 (renda total) por quatro (número de pessoas na família), o resultado é R$ 200. Como R$ 200 é inferior a R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA

As famílias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

A família deve sempre manter atualizado o Cadastro Único (pelos menos, a cada 24 meses).

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA ABRIL

NIS final 1: 17 de abril



NIS final 2: 18 de abril



NIS final 3: 19 de abril



NIS final 4: 22 de abril



NIS final 5: 23 de abril



NIS final 6: 24 de abril



NIS final 7: 25 de abril



NIS final 8: 26 de abril



NIS final 9: 29 de abril



NIS final 0: 30 de abril

CIDADES QUE VÃO TER PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA ANTECIPADO

Amapá: Macapá;

Ceará: Arneiroz, Canindé, Catunda, Caucaia, Cedro, Crateús, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Parambu, Pereiro, Tabuleiro do Norte e Tauá;

Paraná: Antonina, Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Guaratuba, Ivaiporã, Matinhos, Paranavaí, Pérola, Pontal do Paraná, Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçu e São João do Ivaí;

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São José de Meriti, Queimados, Japeri, Miguel Pereira. Em São Paulo, recebem antecipadamente: Sorocaba, Embu-Guaçu e Socorro;

Rio Grande do Sul: Cruzeiro do Sul, Erechim, Guaíba, Hulha Negra, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passa Sete, São Vicente do Sul, Torres e outras 62 localidades;

Sergipe: Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto.