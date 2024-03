Bolsa Família 2024: pagamentos de abril começam em breve; veja calendário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família

A Caixa Econômica Federal vai iniciar os pagamentos de abril do Bolsa Família em breve. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;



R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;



R$ 50 por bebê de até seis meses.

Quem pode receber o Bolsa Família?



A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como:

Manter crianças e adolescentes na escola;

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

Manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Auxílio-gás



O Auxílio Gás, conhecido também como Vale-Gás, é disponibilizado a cada dois meses, juntamente com os pagamentos do Bolsa Família. Neste mês de abril, será pago o vale-gás.

Na última distribuição, aproximadamente 5,5 milhões de beneficiários foram contemplados com R$ 102 cada, baseado no preço médio nacional do botijão de 13 kg.

Para ser elegível ao Vale-Gás, a família precisa atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: ter uma renda per capita mensal inferior a R$ 706; contar com um beneficiário do BPC; ou incluir entre seus membros uma vítima de violência doméstica.

O propósito subjacente ao programa Bolsa Família, aliado ao auxílio adicional do Vale-Gás, é fornecer um suporte vital às famílias em situação de vulnerabilidade, não apenas garantindo segurança alimentar, mas também auxiliando com as despesas básicas do lar.

Por meio desses esforços, o governo busca amenizar os impactos da inflação sobre os mais necessitados, visando, assim, promover uma melhor qualidade de vida para milhões de brasileiros.

Calendário Bolsa Família Abril



NIS final 1: 17 de abril



NIS final 2: 18 de abril



NIS final 3: 19 de abril



NIS final 4: 22 de abril



NIS final 5: 23 de abril



NIS final 6: 24 de abril



NIS final 7: 25 de abril



NIS final 8: 26 de abril



NIS final 9: 29 de abril



NIS final 0: 30 de abril

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é: