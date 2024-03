Bolsa Família: Benefício extra de R$ 300 para mães será lançado na segunda-feira (25) pelo governo de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo lança programa que vai beneficiar mais de 100 mil mulheres no estado na próxima segunda (25)

No final de 2023, uma notícia muito positiva foi anunciada para as mulheres beneficiárias do Bolsa Família.

O Governo do Estado de Pernambuco sancionou a lei que institui o programa 'Pernambuco Sem Fome', que engloba uma série de iniciativas de assistência social.

Programa Mães de Pernambuco tem data de lançamento divulgada pelo governo do Estado



Na próxima segunda-feira, dia 25, a governadora Raquel Lyra (PSDB) lançará oficialmente o programa Mães de Pernambuco, direcionado a beneficiar cerca de 100 mil mulheres em situação de extrema pobreza, que são mães de crianças com idades entre 0 e 6 anos.

Este programa irá oferecer um auxílio mensal de R$ 300 para essas famílias, totalizando um desembolso anual de R$ 360 milhões provenientes do orçamento do Estado.

Quando começa a valer o Auxílio de R$ 300?



Após a sanção da lei estadual nº 18.432, o governo de Pernambuco deve proceder com a publicação de um decreto para regulamentar o Programa Mães de Pernambuco.

A proposta é complementar os R$ 700 recebidos pelas mães do Bolsa Família do Governo Federal, possibilitando que atinjam uma renda mínima que as tire da linha da extrema pobreza.

O lançamento ocorrerá durante uma solenidade no Palácio do Campo das Princesas.

A expectativa anterior era de que o auxílio no valor de R$ 300 seria disponibilizado até o mês de junho.

O auxílio de R$ 300 destinado às mães em situação de extrema pobreza, que também abrange as beneficiárias do Bolsa Família, constitui uma parte integrante de um conjunto de medidas adotadas para enfrentar a insegurança alimentar em Pernambuco.

"O Programa Mães de Pernambuco faz parte dessa estratégia. A iniciativa atenderá com R$ 300 mensais as mães de crianças de até 6 anos que estejam em vulnerabilidade social, o que implica em mais de 100 mil famílias atendidas", frisou a governadora Raquel Lyra (PSDB).