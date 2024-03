Governo Lula bloqueia R$ 2,9 bilhões do orçamento com foco em déficit zero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Simone Tebet, ministra do Planejamento de Lula aprova bloqueio de quase R$ 3 bilhões no Orçamento de 2024 para manter meta de déficit zero

Com foco na meta de déficit zero em 2024, o Ministério do Planejamento e Orçamento divulgou nesta sexta-feira (22) que fará um bloqueio de R$ 2,9 bilhões no orçamento previsto para 2024.

Comandado por Simone Tebet (MDB), a pasta de Planejamento divulgou uma nova avaliação sobre o saldo do Governo Lula em 2023, em relação ao primeiro bimestre.

TEBET BLOQUEIA QUASE R$ 3 BILHÕES DO ORÇAMENTO

O levantamento apontou um déficit de R$ 9,3 bilhões nos primeiros meses do ano, compondo 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

O novo arcabouço fiscal permite que a meta de déficit zero aguente um rombo de até R$ 28,8 bilhões em 2024. Em 2023, o déficit primário foi de R$ 230,5 bilhões.

Com a projeção de receita abaixo do previsto no orçamento de 2024 em R$ 31,5 bilhões e as despesas R$ 1,6 bilhão acima, o plano é bloquear o repasse de recursos no planejamento para conter o déficit da União.

O bloqueio anunciado será apenas nos gastos livres dos ministérios, como investimentos e custeios da máquina pública, sem afetar diretamente ações obrigatórias da gestão Lula.

Mesmo com o bloqueio, o Governo Lula anunciou que a administração conseguiu arrecadar R$ 186,52 bilhões em fevereiro, um aumento de 12,27% comparado com os níveis de 2023. Esse resultado também foi o melhor desde o início da série histórica, em 1995.

