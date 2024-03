João Paulo reforça apoio de Lula a Elias Gomes em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado estadual João Paulo (PT) reforçou que Elias Gomes terá o apoio de Lula na eleição de outubro ao cargo de prefeito de Jaboatão dos Guararapes. O parlamentar recebeu o pré-candidato em seu gabinete na Alepe na última quinta-feira (21).

"Quero dizer da alegria em poder sentir de perto todo esse entusiasmo de Elias com a sua pré-candidatura a prefeito do Jaboatão, ainda mais agora, sendo essa uma pré-candidatura pelo PT. Nós vamos ter um reforço 'para arrebentar a boca do balão', que é o nosso presidente Lula, além de todos nós que fazemos o PT em Pernambuco e no Brasil", disse João.

João Paulo e Elias Gomes - Divulgação

Até o momento, Elias Gomes tem apoio do PV e do PCdoB, que integram a Federação Brasil de Esperança junto com o Partido dos Trabalhadores, além do PRTB, Republicanos e do seu antigo partido, o MDB.

João Paulo se colocou às disposição para "contribuir no que for preciso" na construção de um programa de governo e na condução de uma eventual futura gestão de Elias em Jaboatão. O deputado também criticou o que chamou de inoperância do atual governo municipal em áreas como a prevenção a desastres naturais.

"Fico muito contente também porque sei que Elias carrega uma experiência exitosa como prefeito. Jaboatão é uma cidade da qual gosto bastante, mas que hoje está muito abandonada. Foram mais de 60 pessoas pobres e pretas da periferia que morreram na tragédia de 2022. Elias vai cumprir um papel fundamental, salvando vidas no Jaboatão, assim como o fiz quando fui prefeito no Recife", pontuou João.