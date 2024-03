Vale-gás: por que não recebo auxílio? Veja o que fazer para receber benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Por que não recebo o Vale-Gás?" é uma dúvida frequente entre os beneficiários do Bolsa Família. Vamos esclarecer todas as diretrizes do Auxílio Gás para que você compreenda se tem ou não direito a esse auxílio.

Em tempos de inflação e desafios econômicos prolongados pela pandemia, o Auxílio Gás surge como um alívio financeiro para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Contudo, quem busca receber esse benefício pode se deparar com alguns obstáculos.

Para se qualificar, é necessário estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com informações atualizadas nos últimos 24 meses. Além disso, a renda mensal per capita da família não deve exceder meio salário mínimo, o que equivale a R$ 706 por membro da família.

Entre os documentos exigidos para solicitar o benefício, destacam-se:

CPF ou Título de Eleitor do responsável familiar



Identidade de todos os membros



Comprovante de residência recente



Comprovantes de renda

O processo de inscrição acontece no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

POR QUE NÃO RECEBO O VALE-GÁS? CONFIRA

Se o pedido for negado, é essencial verificar se os documentos enviados estão corretos e atualizados. A atualização do Cadastro Único pode ser realizada em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Existem três situações que requerem a presença do representante da família no CRAS:

Ao completar 2 anos sem atualizar



Quando o Governo faz uma convocação



De forma voluntária

Valor do Vale-gás

O valor do Auxílio Gás, de R$ 102, será liberado em conta digital ou bancária. Caso a família não tenha acesso a uma dessas opções de conta, será aberta, automaticamente, uma poupança social digital, quando possível.

A validade da parcela do benefício do Programa Auxílio Gás é de 120 dias, contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento.

O pagamento do Programa Auxílio Gás poderá ser acumulado com outros benefícios, auxílios e bolsas do Programa Bolsa Família Os valores transferidos pelo Auxílio Gás não serão computados como renda no Cadastro Único.

QUEM PODE RECEBER O VALE-GÁS?

O Programa Bolsa Família abrange famílias cadastradas no Cadastro Único, com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, incluindo aquelas que recebem outros auxílios financeiros governamentais em todos os níveis administrativos.

Importante ressaltar que os valores recebidos pelo Bolsa Família não serão considerados na avaliação do limite de renda familiar mensal para aqueles que solicitam o Auxílio Gás.

Além disso, o programa abarca famílias que tenham em sua composição membros que residam no mesmo domicílio e que sejam beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), estejam ou não cadastrados no Cadastro Único.

No caso das famílias cadastradas no Cadastro Único, o pagamento do Auxílio Gás será direcionado ao Responsável Familiar, preferencialmente à figura feminina, indicada como tal no cadastro.

Para as famílias não registradas no Cadastro Único, mas que possuem beneficiários do BPC, o pagamento será realizado ao titular do benefício assistencial ou ao seu Responsável Legal.

COMO RECEBER O AUXÍLIO-GÁS?

O Cadastro Único (CadÚnico) serve como critério de referência para a aprovação de novos beneficiários em mais de 30 programas de assistência social em todo o país.

Apesar de aproximadamente 6 milhões de famílias receberem o Vale Gás, a demanda supera os 40 milhões de inscritos no Cadastro Único, devido à limitação de recursos disponíveis.

Portanto, a recusa pode estar relacionada à falta de vagas, não necessariamente a problemas na solicitação.

Muitos cidadãos acreditam erroneamente que o Bolsa Família não é concedido a indivíduos com restrições no nome.