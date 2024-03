Após gestos de Lula, agro começa a elogiar gestão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lula tenta se aproximar do agronegócio com gestos dentro do Congresso Nacional e churrascos para representantes. Medidas tem garantido elogios ao governo por parte do setor

Em meio a uma queda de popularidade do governo Lula (PT), alguns dos gestos da administração nas últimas semanas já causam efeito.

Com foco em melhorar a relação com setores próximos à oposição, o governo Lula tem tentado aproximações com lideranças do agronegócio no Congresso Nacional.

LULA AGRADA AGRO NO CONGRESSO E COM CHURRASCOS

Um dos gestos para a banca do agronegócio no Legislativo foi a realização de uma "dobradinha" na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto que aumenta o percentual de biodiesel na mistura com diesel.

Outro ponto que auxiliou o governo foi uma articulação fora do Congresso Nacional, em que, segundo a coluna de Igor Gadelha no Metrópoles, Lula realizou um "churrasco" com membros do setor de fruticultura.

O evento ocorreu na residência de campo da Presidência, na Granja do Torto, ainda na quinta-feira (21). Durante o encontro, Lula prometeu para membros do setor que faria mais churrascos com representantes de outras áreas do agronegócio.

A movimentação já tem causado efeitos, na participação de Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) na Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) na quarta-feira (20), o ministro foi aplaudido três vezes.

Apesar da aproximação, Teixeira acabou levando uma vaia do público da CNA por tentar defender Marina Silva, ministra do Meio Ambiente.

