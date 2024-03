TCU recomenda novo concurso do Banco do Brasil 2024; confira detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja o que se sabe sobre o concurso Banco do Brasil em 2024

CONCURSO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais importantes do país, desempenhando um papel fundamental na economia brasileira.

Com uma ampla rede de agências distribuídas por todo o território nacional, o banco constantemente necessita da contratação de novos funcionários para atender às demandas de seus clientes e garantir a eficiência de seus serviços.

Diante desse cenário, é compreensível que muitos concurseiros estejam interessados em saber se haverá concurso do Banco do Brasil em 2024 e quais são as perspectivas para esse certame.

TCU recomenda concurso do Banco do Brasil em 2024



Até o momento, não há informações oficiais sobre a realização de um novo concurso do Banco do Brasil em 2024.

O Tribunal de Contas da União (TCU) voltou a recomendar a realização de um novo concurso pelo Banco do Brasil, com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Segundo o TCU, o Banco do Brasil estaria deixando de preencher 5% dos postos de trabalho com pessoas com deficiência, em desacordo com o inciso IV do art. 93 da Lei 8.213/1991.

Essa legislação estabelece que empresas com 1.001 ou mais empregados devem destinar 5% de seu quadro de funcionários a pessoas com deficiência, habilitadas ou reabilitadas pela Previdência Social.

Conforme o Acórdão nº 427/2024, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21), o Banco do Brasil solicitou o reexame da decisão, que apontava o descumprimento dos dispositivos legais e recomendava a realização de um novo concurso (Acórdão nº 92/2023).

Na nova decisão, o Tribunal de Contas da União fez algumas alterações no acórdão de 2023, porém, reforçou que enquanto a meta de 5% de funcionários PcD's não for alcançada, o banco deverá reservar no mínimo 12,5% das vagas de seus concursos para esse público.

Além disso, o TCU determinou que o Banco do Brasil monitore a evolução do perfil de seus empregados e que divulgue, por meio de sua página, informações atualizadas sobre o total de postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência.

O tribunal também destacou os bons resultados obtidos pela Caixa Econômica Federal ao realizar um concurso exclusivo para pessoas com deficiência e reiterou a recomendação ao Banco do Brasil para que avalie a possibilidade de lançar um edital focado nesse público.

Concurso Banco do Brasil: cargos ofertados

Em anos anteriores, o Banco do Brasil promoveu concursos públicos para uma variedade de cargos, incluindo o de escriturário, que é o cargo de nível médio mais comum na instituição, além de cargos de nível superior em áreas como administração, economia, contabilidade, entre outras.

Esses concursos costumam atrair milhares de candidatos devido à estabilidade oferecida pelo banco e aos benefícios proporcionados aos seus funcionários.

Os certames do Banco do Brasil geralmente seguem uma estrutura que inclui provas objetivas, prova de redação e, em alguns casos, prova discursiva e/ou avaliação de títulos, dependendo do cargo.

Os candidatos devem estar preparados para enfrentar uma competição acirrada e demonstrar conhecimento nas disciplinas estipuladas no edital, como língua portuguesa, matemática, conhecimentos bancários, informática, entre outras.

Concurso Banco do Brasil: há expectativa para o certame em 2024?

Para os interessados em se preparar para um possível concurso do Banco do Brasil em 2024, é importante iniciar os estudos o quanto antes, buscando materiais de estudo atualizados e específicos para o cargo almejado.

Além disso, é fundamental praticar com questões de concursos anteriores do banco, para se familiarizar com o estilo das questões e identificar os pontos que precisam ser aprimorados.

É importante também estar atento às notícias e atualizações sobre o Banco do Brasil e possíveis concursos públicos, acompanhando os comunicados oficiais do banco e de órgãos responsáveis pela realização de concursos.

Dessa forma, os candidatos podem se manter informados sobre qualquer novidade relacionada à realização de um concurso do Banco do Brasil em 2024 e se preparar adequadamente para essa oportunidade.

Em resumo, ainda não há informações definitivas sobre a realização de um concurso do Banco do Brasil em 2024. É relevante destacar que as perspectivas são reduzidas.

O certame mais recente ocorreu em abril de 2023, com a disponibilização de 4 mil vagas imediatas.

No entanto, considerando a importância do banco e a necessidade de renovação do quadro de pessoal, é possível que haja a abertura de novas oportunidades de emprego por meio de concursos públicos nos próximos anos.

Os interessados devem manter-se atualizados e iniciar os estudos o quanto antes para estar preparados para essa possibilidade.

